Новости Беларуси. Ежегодное Послание Президента можно считать дорожной картой. Глава государства озвучивает стратегию развития страны на ближайший год, актуализирует задачи и принимает важные решения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году Послание Президента народу и парламенту станет 22-м по счету. По итогам предыдущих мы воплотили в жизнь десятки важных проектов. Виктория Ходосок перечислит некоторые. Здесь тяжело находиться, но побывать в Хатыни должен каждый. От рук озверевших карателей 22 марта 1943-го погибли 149 человек. В память о жертвах фашизма в 1969-м на месте сожженной деревни появился мемориальный комплекс.

В 2022 году глава государства поручил заняться его реконструкцией. И здесь же, в Хатыни, построить новый уникальный музей. Внести свой вклад в сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной захотели и неравнодушные белорусы. Потому реконструкцию комплекса объявили Всебелорусской молодежной стройкой.

На площадке специалистам помогали школьники и студенты со всей страны. К большому сожалению, трагическая судьба Хатыни постигла не одну белорусскую деревню. Такие зверства не забываются, да и давайте откровенно, не прощаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Источник наших ценностей – историческая память. Мы должны показать всему обществу и особенно нашим детям и молодежи, кто мы, откуда и что мы прошли, и сколько мы потеряли человеческих жизней и судеб, стремясь к нашему суверенитету и независимости. Нельзя допустить стирания злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории. Будущее страны в руках сегодняшних детей. И все, что требуется от нас, взрослых, – обеспечить им достойное детство, в котором ценности не гаджеты и деньги. Помните уже, считайте крылатую фразу нашего Президента: «Двое – ваших, третий – мой»? Демографическая политика такова: нас должно становиться больше. Тем более что со стороны государства максимум усилий. Согласно последней переписи населения, число семей с двумя детьми выросло на 13 %, с тремя и более – на 70 %. Если в цифрах, то сегодня в стране порядка 122 тысяч многодетных.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если это первый ребенок, государство выплачивает семье суммарно 15 тысяч рублей. При рождении второго размер выплат увеличивается. Только в виде ежемесячных пособий семья при рождении второго ребенка получает порядка 860 рублей. Из государственного бюджета обеспечивается финансирование программы семейного капитала. В 2023 году на эту программу выделено 430 миллионов рублей. Сегодня 124 тысячи многодетных семей уже открыли депозитные счета, семейный капитал. И более половины из них воспользовались правом досрочного распоряжения средствами. Вот оно, социальное государство в действии. Даже в условиях мирового шторма для Беларуси по-прежнему главная ценность – это люди и забота о них. Так, если говорить о пенсиях, то только в 2022 году по решению главы государства их повышали трижды.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В результате, по сравнению с декабрем 2021 года, пенсии по возрасту увеличились на 23 %, а в реальном выражении, учитывая уровень инфляции, – на 9 %. На выплату пенсий запланировано в текущем году более 18,8 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Не менее важны и условия жизни. И в этом вопросе со стороны государства – пристальное внимание. Особенно в небольших городах и селах. Комфорта должно быть больше. Не единожды такой тезис озвучивал и Президент. И вот самый наглядный пример: агрогородок Замки, что в Крупском районе. Сегодня здесь живут свыше 600 человек. Есть детский сад, школа, магазины и даже физкультурно-оздоровительный центр с тренажерным залом и бассейнами.

Татьяна Петрушина, председатель Бобрского сельского исполнительного комитета:

В агрогородке Замки созданы все условия для того, чтобы молодежь не уезжала. К нам приезжают молодые специалисты, которые здесь же создают семьи, растят детей. В конце 2022 года сдан в эксплуатацию и уже заселен 12-квартирный дом для молодых специалистов. Это еще одно из условий, чтобы молодежь не уезжала и оставалась.

Вся государственная политика Беларуси направлена на то, чтобы жить на своей земле было максимально комфортно. И за годы своей независимости сообща мы достигли многого. Чего стоит построить свою АЭС?

Александр Лукашенко:

Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы – чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий. Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее (высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили).