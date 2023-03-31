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Лукашенко требует обеспечить интересы детей в неблагополучных семьях

31 марта 2023 10:19
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Сделайте так, чтобы детям попадали льготы, чтобы родители-алкаши не получали эти деньги. Такое жесткое требование озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Белорусский лидер поручил обеспечить интересы детей, которые живут в неблагополучных условиях. Речь идет о родителях, которые ведут асоциальный образ жизни, употребляют спиртные напитки. Президент требует на местах разобраться с такими ситуациями, где интересы детей ущемлены. Деньги и государственная поддержка должны быть направлены именно на детей, а не на родителей-алкашей, сказал глава государства.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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