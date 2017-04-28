Яков Шнеерсон, медиум, экстрасенс: Людей, которые обладают сверхспособностями, – единицы!

Что в будущем моём и как жить дальше? Так не хочется задавать себе этот вопрос. Есть вариант – обратиться к тем, кто знает о будущем больше. Так думают многие из нас и идут прямиком к экстрасенсам. Правильная ли эта дорога, и не приведёт ли она в тупик? Поговорим об этом с медиумом Яковом Шнеерсоном.

Яков Шнеерсон – участник российской и украинской «Битвы экстрасенсов». Наследник дара сверхчувствительности от своей бабушки – ясновидящей и целительницы. В 7 лет Яков стал видеть вещие сны и предчувствовать события, позже заговорил с душами умерших. С 16 помогает людям, которые ищут ответы на волнующие вопросы. Так он заявляет о себе. А мы разбираемся, почему экстрасенсы не срывают большой куш в жизни, обладая сверхъестественными способностями.

Яков Шнеерсон, медиум, экстрасенс:

Любой экстрасенс, любой человек, который занимается данным делом, ремеслом, он знает свою жизнь. Просто но он часто не прибегает к этому. Каждый день не гадает. Он, например, каждый не привораживает, потому что – это бред, сумасшествие. Тоже самое как косметолог каждый день колол бы себе инъекцию. Это бы мания была бы! А так… По основным моментам, конечно, раз в декаду я могу посмотреть на своё будущее дальнейшее и спрогнозировать – хочу куда-то поехать или нет, что мне сейчас не хватает.

Никто не может переписать судьбу с чистого листа, но мы можем свернуть с дороги и продолжить жить в другом направлении.

Яков Шнеерсон, медиум, экстрасенс:

Вы родились – вы уже имеете определённых родителей: маму, папу. Вы имеете цвет кожи определённый, цвет глаз, волос. Где-то на 90 % судьба есть у человека. Остальные 10 % – в руках человека.

А ведь хочется, чтобы эти десять процентов изменил «хоттабыч одним волоском со своей бороды». В итоге регулярно появляются выпуски новостей с очередной историей мошенничествалжеэкстрасенсов, обещаниями приворожить или почистить карму по одной фотографии.

Что же делать, чтобы ваша жизнь не превратилась в битву с экстрасенсами?

Яков Шнеерсон, медиум, экстрасенс:

Тех людей, которые действительно обладают сверхспособностями, – единицы. Всё остальное, о чём говорят СМИ, – это всё неправда –вне зависимости от формата и уровня телевидения.

Экстрасенс не будет предлагать свои услуги, он не будет этим «светиться». Человек, который имеет способности, он попытается с вами, с обычными людьми, разговаривать на обычном простом языке, не используя никакие экстрасенсорные «штучки». Смотрите ему в глаза! Верите ли вы этим глазам, или нет? Потому что глаза выдают и говорят за себя всё: врут они или они искренни. Смотрите на жестикуляцию, на то, как человек себя ведёт. Обстановку, которая вокруг него. Пытается ли он взять атрибутами, либо он пытается с тобой общаться так, как есть.

Экстрасенсы не фокусники. Их способности – то, что не покажешь по телевизору. Ведь никогда не знаешь, что было за объективом телекамеры.

Верить или нет – остаётся выбором каждого из нас. Но есть беспроигрышный вариант – полагаться на самого себя.