Яков Кедми о санкциях и политическом давлении: на Беларусь можно вешать все беды, которые есть
Новости Беларуси. О санкциях в интервью нашему телеканалу высказался известный израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми. С ним беседовал Григорий Азаренок. А вот начали разговор с темы Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вновь нагнетаются отношения между Беларусью и Украиной, особенно в связи с учениями «Запад-2021». Как вы считаете, с чем это связано? Почему Украина на данный момент против Беларуси ведет такую недружественную политику?
«Они посчитали, что сегодня «гавкать» на Беларусь – самое прибыльное из того, что они могут делать»
Яков Кедми, аналитик (Россия):
Тот человек, который сидит на посту президента Украины, его окружение, они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому они пытаются всегда быть впереди той волны, которая, им кажется, принесет им наибольшую поддержку. Поскольку они посчитали, что сегодня «гавкать» на Беларусь – самое прибыльное из того, что они могут делать, то есть на Россию они «лают» уже давно, а на Беларусь – сегодня это в моде, и в пользу Прибалтики, и американских хозяев, которые занимаются Восточной Европой. Они думают, что это принесет им дополнительные политические дивиденды, которые будут выражены в более реальной практической поддержке Украины, хотя эти надежды абсолютно безосновательны.
Григорий Азаренок:
Рост нацизма в Украине – это уже давно не новость. Для всех нормальных людей борьба с нацизмом сейчас вновь обретает актуальность. И в Беларуси завели уголовное дело за преступления, которые были здесь совершены в годы Великой Отечественной войны, введены новые законы против реабилитации нацизма, экстремизма и так далее. Как вы считаете, это актуально, правильно?
Яков Кедми:
Лучше поздно, чем никогда. Надо было сделать это давно, с самого начала. Слава богу, что это произошло сейчас. Я думаю, что это даст свой положительный результат. Хотя бы повлияет на более правильную оценку своего прошлого и настоящего для белорусского народа, чтобы не дать разрастись этим рецидивистским, пронацистским настроениям, как в Прибалтике или в Украине.
Григорий Азаренок:
Пытаются обвинять Беларусь в мигрантском кризисе, используют это в качестве очередного политического давления. Как вы оцениваете эту историю с мигрантами, тем более в связи с прошедшим в Афганистане?
«Все мигрантские кризисы были начаты Западной Европой и США»
Яков Кедми:
Все мигрантские кризисы были начаты Западной Европой и США с разрушением экономик тех стран, которые всегда находились под их влиянием, начиная с Африки, заканчивая Ближним Востоком, Афганистаном. Беженцы из Афганистана всегда составляли значительную часть, и в прошлой войне беженцев, которые шли. Не имея мужества и честности предъявить претензии к самим себе, выяснить, в чем причина того, что происходит, они ищут козла отпущения. А на Беларусь можно вешать все беды, которые есть, так же, как они вешали и на Россию. Поэтому почему же не обвинять в этом? Тем более что прибалтийские товарищи проявляют не европейскую солидарность и нечеловеческое отношение к тем беженцам, которые идут. Проявляют те качества, которые они в свое время проявляли, когда они были как бы союзниками нацистов.
Григорий Азаренок:
Санкционное давление. У России уже богатый опыт сопротивления таким провокациям, санкциям и так далее. Какие здесь есть пути, методы, чтобы сохранить нормальную экономическую жизнь страны, но при этом не подчиняться этому глобальному диктату?
О санкционном давлении
Яков Кедми:
В каждой стране, в каждом обществе свои проблемы, пути, особенности. Каждый должен знать свой путь и свои методы, не открывая Америку, изучая опыт других стран. То, что делают в России, для Беларуси может быть полезно, но с технической точки зрения. Беларусь сама должна определять, что более эффективно. Как правило, учиться надо у друзей, а лучше всего у врагов.