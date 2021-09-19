Яков Кедми о санкциях и политическом давлении: на Беларусь можно вешать все беды, которые есть

Новости Беларуси. О санкциях в интервью нашему телеканалу высказался известный израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми. С ним беседовал Григорий Азаренок. А вот начали разговор с темы Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Вновь нагнетаются отношения между Беларусью и Украиной, особенно в связи с учениями «Запад-2021». Как вы считаете, с чем это связано? Почему Украина на данный момент против Беларуси ведет такую недружественную политику?

«Они посчитали, что сегодня «гавкать» на Беларусь – самое прибыльное из того, что они могут делать» Яков Кедми, аналитик (Россия):

Тот человек, который сидит на посту президента Украины, его окружение, они просто не знают, как еще привлечь к себе внимание. Поэтому они пытаются всегда быть впереди той волны, которая, им кажется, принесет им наибольшую поддержку. Поскольку они посчитали, что сегодня «гавкать» на Беларусь – самое прибыльное из того, что они могут делать, то есть на Россию они «лают» уже давно, а на Беларусь – сегодня это в моде, и в пользу Прибалтики, и американских хозяев, которые занимаются Восточной Европой. Они думают, что это принесет им дополнительные политические дивиденды, которые будут выражены в более реальной практической поддержке Украины, хотя эти надежды абсолютно безосновательны.

Григорий Азаренок:

Рост нацизма в Украине – это уже давно не новость. Для всех нормальных людей борьба с нацизмом сейчас вновь обретает актуальность. И в Беларуси завели уголовное дело за преступления, которые были здесь совершены в годы Великой Отечественной войны, введены новые законы против реабилитации нацизма, экстремизма и так далее. Как вы считаете, это актуально, правильно?

Яков Кедми:

Лучше поздно, чем никогда. Надо было сделать это давно, с самого начала. Слава богу, что это произошло сейчас. Я думаю, что это даст свой положительный результат. Хотя бы повлияет на более правильную оценку своего прошлого и настоящего для белорусского народа, чтобы не дать разрастись этим рецидивистским, пронацистским настроениям, как в Прибалтике или в Украине. Григорий Азаренок:

Пытаются обвинять Беларусь в мигрантском кризисе, используют это в качестве очередного политического давления. Как вы оцениваете эту историю с мигрантами, тем более в связи с прошедшим в Афганистане?

«Все мигрантские кризисы были начаты Западной Европой и США» Яков Кедми:

Все мигрантские кризисы были начаты Западной Европой и США с разрушением экономик тех стран, которые всегда находились под их влиянием, начиная с Африки, заканчивая Ближним Востоком, Афганистаном. Беженцы из Афганистана всегда составляли значительную часть, и в прошлой войне беженцев, которые шли. Не имея мужества и честности предъявить претензии к самим себе, выяснить, в чем причина того, что происходит, они ищут козла отпущения. А на Беларусь можно вешать все беды, которые есть, так же, как они вешали и на Россию. Поэтому почему же не обвинять в этом? Тем более что прибалтийские товарищи проявляют не европейскую солидарность и нечеловеческое отношение к тем беженцам, которые идут. Проявляют те качества, которые они в свое время проявляли, когда они были как бы союзниками нацистов. Григорий Азаренок:

Санкционное давление. У России уже богатый опыт сопротивления таким провокациям, санкциям и так далее. Какие здесь есть пути, методы, чтобы сохранить нормальную экономическую жизнь страны, но при этом не подчиняться этому глобальному диктату?