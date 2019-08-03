АрМИ-2019 стартуют 3 августа на территории 10 государств

Новости Беларуси. Главное армейское событие лета: лучшие экипажи, боевые расчеты и взводы. 3 августа на территории 10 государств стартуют Международные армейские игры-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главное армейское событие лета: лучшие экипажи, боевые расчеты и взводы. 3 августа на территории 10 государств стартуют Международные армейские игры-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды Вооруженных Сил Беларуси заявлены в 18 из 32 дисциплин. Конкурсы будут проходить на протяжении ближайших 10 дней. Беларусь принимает два из них. На полигоне под Брестом встречаются мастера точного выстрела и представители подразделений спецназа. «Снайперский рубеж» включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль. Настоящая борьба характеров ожидается и в дисциплине «Полярная звезда». Конкурс проводится впервые и также пройдет в Беларуси.
Армейские игры – своеобразная олимпиада для военных. В 2019 году сразу несколько дебютантов: впервые в АрМИ примут участие военнослужащие из Иордании, Камбоджи, республик Мали и Конго, с Кубы и Шри-Ланки. Всего же заявлены 223 команды из 39 стран. Высокий уровень традиционно показывают белорусские военнослужащие. В 2018 году у нас было четвертое общекомандное место.