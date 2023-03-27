Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения

Стать главным героем остросюжетного романа или самому создать литературный шедевр? Для мастеров пера выбор очевиден!
Стать главным героем остросюжетного романа или самому создать литературный шедевр? Для мастеров пера выбор очевиден!
Раскрыть все грани изящного искусства и научить будущих поэтов и прозаиков филигранно управлять словом – главная миссия школы юного писателя XXI века, которая вот-вот распахнет свои двери в стенах филологического факультета БГУ.
Людмила Синькова, научный руководитель школы юного писателя, заведующий кафедрой истории белорусской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета:
Дзякуючы новым магчымасцям нашай інфармацыйнай прасторы спеюць паэты хутчэй. Можна сказаць, што ўжо сярод школьнікаў, абітурыентаў ёсць даволі сталыя асобы, якія спрабуюць рэалізаваць сябе ў мастацкай творчасці. Таму натуральна, што нам захацелася пашырыць свой уплыў і на школьнікаў, хутчэй папоўніць шэрагі новых творцаў свежымі сіламі.
Принять участие в образовательном проекте предлагают учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов из всех уголков республики! Занятия для новоиспеченных студентов преподаватели ведущего вуза страны будут проводить как в онлайн, так и офлайн режиме.
Людмила Синькова:
Мы збіраемся працаваць адзін раз у месяц. 8 красавіка – першыя нашы заняткі. І дзесьці ў траўні будуць яшчэ адны заняткі. Мажліва, з выездам на купалаўскую радзіму, у Вязынку. Будуць цікавыя сустрэчы, у якія ўваходзяць майстар-класы з вядомымі пісьменнікамі, цікавымі, выбітнымі, творчымі, якія могуць падзяліцца сакрэтамі пісьменніцкай творчасці і цікавосткамі са свайго жыцця. Гэта будзе і курс лекцый пра асновы творчага майстэрства. Невялікія, але энергічныя і вельмі цікавыя. Будуць абмеркаванні твораў саміх навучэнцаў.
Кроме того, ребята получат уникальную возможность опубликовать свои лучшие работы в журналах, альманахах, еженедельниках Беларуси и в изданиях БГУ.
Екатерина Крицук-Тарасова, волонтер школы юного писателя, магистрант филологического факультета Белорусского государственного университета:
Літаратурны шлях рэдка бывае простым. Вельмі важна, каб былі людзі, якія будуць падтрымліваць маладое літаратурнае пакаленне. Вельмі хутка і проста можна зламаць тое самае мастацкае бачанне свету, калі ў чалавека не будзе на што абапірацца. Сучасныя маладыя аўтары вельмі часта звяртаюцца да фанфікшану і таксама да жанраў фэнтэзі і фантастыкі. Калі ты ўстаеш, ідзеш у школу і кожны дзень ператвараецца ў «дзень сурка», хочацца нейкай чароўнасці, таямнічасці, нейкага іншага свету, які кожны з нас можа стварыць самастойна.
Людмила Синькова:
Спадзяваемся, што ў нас на крыло стане новае пакаленне тых творцаў, чые імёны войдуць у падручнікі, хрэстаматыі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!