Прямой эфир

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения

27 марта 2023 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стать главным героем остросюжетного романа или самому создать литературный шедевр? Для мастеров пера выбор очевиден!

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения-1

Раскрыть все грани изящного искусства и научить будущих поэтов и прозаиков филигранно управлять словом – главная миссия школы юного писателя XXI века, которая вот-вот распахнет свои двери в стенах филологического факультета БГУ.

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения-4

Людмила Синькова, научный руководитель школы юного писателя, заведующий кафедрой истории белорусской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета:
Дзякуючы новым магчымасцям нашай інфармацыйнай прасторы спеюць паэты хутчэй. Можна сказаць, што ўжо сярод школьнікаў, абітурыентаў ёсць даволі сталыя асобы, якія спрабуюць рэалізаваць сябе ў мастацкай творчасці. Таму натуральна, што нам захацелася пашырыць свой уплыў і на школьнікаў, хутчэй папоўніць шэрагі новых творцаў свежымі сіламі.

Принять участие в образовательном проекте предлагают учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов из всех уголков республики! Занятия для новоиспеченных студентов преподаватели ведущего вуза страны будут проводить как в онлайн, так и офлайн режиме.

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения-7

Людмила Синькова:
Мы збіраемся працаваць адзін раз у месяц. 8 красавіка – першыя нашы заняткі. І дзесьці ў траўні будуць яшчэ адны заняткі. Мажліва, з выездам на купалаўскую радзіму, у Вязынку. Будуць цікавыя сустрэчы, у якія ўваходзяць майстар-класы з вядомымі пісьменнікамі, цікавымі, выбітнымі, творчымі, якія могуць падзяліцца сакрэтамі пісьменніцкай творчасці і цікавосткамі са свайго жыцця. Гэта будзе і курс лекцый пра асновы творчага майстэрства. Невялікія, але энергічныя і вельмі цікавыя. Будуць абмеркаванні твораў саміх навучэнцаў.

Кроме того, ребята получат уникальную возможность опубликовать свои лучшие работы в журналах, альманахах, еженедельниках Беларуси и в изданиях БГУ.

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения-10

Екатерина Крицук-Тарасова, волонтер школы юного писателя, магистрант филологического факультета Белорусского государственного университета:
Літаратурны шлях рэдка бывае простым. Вельмі важна, каб былі людзі, якія будуць падтрымліваць маладое літаратурнае пакаленне. Вельмі хутка і проста можна зламаць тое самае мастацкае бачанне свету, калі ў чалавека не будзе на што абапірацца. Сучасныя маладыя аўтары вельмі часта звяртаюцца да фанфікшану і таксама да жанраў фэнтэзі і фантастыкі. Калі ты ўстаеш, ідзеш у школу і кожны дзень ператвараецца ў «дзень сурка», хочацца нейкай чароўнасці, таямнічасці, нейкага іншага свету, які кожны з нас можа стварыць самастойна.

Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения-13

Людмила Синькова:
Спадзяваемся, што ў нас на крыло стане новае пакаленне тых творцаў, чые імёны войдуць у падручнікі, хрэстаматыі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белорусские писатели # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?
27 марта 2023 14:30

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?
27 марта 2023 14:23

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?

Со стороны Беларуси въезда в Польшу ожидают больше тысячи грузовиков
27 марта 2023 14:14

Со стороны Беларуси въезда в Польшу ожидают больше тысячи грузовиков