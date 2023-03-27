Школа юного писателя скоро откроется в БГУ. Участники пообщаются с известными авторами и опубликуют свои произведения

Стать главным героем остросюжетного романа или самому создать литературный шедевр? Для мастеров пера выбор очевиден!

Людмила Синькова, научный руководитель школы юного писателя, заведующий кафедрой истории белорусской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета:

Дзякуючы новым магчымасцям нашай інфармацыйнай прасторы спеюць паэты хутчэй. Можна сказаць, што ўжо сярод школьнікаў, абітурыентаў ёсць даволі сталыя асобы, якія спрабуюць рэалізаваць сябе ў мастацкай творчасці. Таму натуральна, што нам захацелася пашырыць свой уплыў і на школьнікаў, хутчэй папоўніць шэрагі новых творцаў свежымі сіламі.

Принять участие в образовательном проекте предлагают учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов из всех уголков республики! Занятия для новоиспеченных студентов преподаватели ведущего вуза страны будут проводить как в онлайн, так и офлайн режиме.