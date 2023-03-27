Более 220 станций обезжелезивания построят в Минской области к 2025 году

Новости Беларуси. К 2025 году в Минской области построят свыше 220 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Следят за качеством воды и в городе шахтеров.
Новости Беларуси. К 2025 году в Минской области построят свыше 220 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Следят за качеством воды и в городе шахтеров.
В Солигорском районе проблему повышенного содержания железа решают 20 станций. Этого количества хватает. Поэтому особое внимание – реконструкции уже существующих объектов. Так, в 2023 году отремонтируют сразу две станции – в Гоцке и агрогородке Долгое. Кроме того, в 2022 году приступили к строительству новой скважины в водозаборе «Березки».
Василий Лавренков, главный инженер Солигорскводоканала:
Водозабор «Березки» снабжает весь Солигорск водой пищевого качества. В связи с расширением города, строительством новых микрорайонов дебета скважин стало не хватать. Поэтому было решено строительство дополнительной скважины, выделены бюджетные средства. На данном этапе скважина уже пробурена, занимаются пусконаладочными работами.
Кроме того, в 2023 году Солигорский водоканал планирует возвести три новых станции обезжелезивания. Две из них появятся в Клецком районе, еще одна – в Несвижском.
Подписывайтесь на нас в Telegram!