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Более 220 станций обезжелезивания построят в Минской области к 2025 году

27 марта 2023 15:00
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Новости Беларуси. К 2025 году в Минской области построят свыше 220 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Следят за качеством воды и в городе шахтеров.

Более 220 станций обезжелезивания построят в Минской области к 2025 году-1

В Солигорском районе проблему повышенного содержания железа решают 20 станций. Этого количества хватает. Поэтому особое внимание – реконструкции уже существующих объектов. Так, в 2023 году отремонтируют сразу две станции – в Гоцке и агрогородке Долгое. Кроме того, в 2022 году приступили к строительству новой скважины в водозаборе «Березки».

Более 220 станций обезжелезивания построят в Минской области к 2025 году-4

Василий Лавренков, главный инженер Солигорскводоканала:
Водозабор «Березки» снабжает весь Солигорск водой пищевого качества. В связи с расширением города, строительством новых микрорайонов дебета скважин стало не хватать. Поэтому было решено строительство дополнительной скважины, выделены бюджетные средства. На данном этапе скважина уже пробурена, занимаются пусконаладочными работами.

Более 220 станций обезжелезивания построят в Минской области к 2025 году-7

Кроме того, в 2023 году Солигорский водоканал планирует возвести три новых станции обезжелезивания. Две из них появятся в Клецком районе, еще одна – в Несвижском.

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# Водоснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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