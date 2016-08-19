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Яблочный спас: 19 августа в Беларуси празднуют «Преображение Господне»

19 августа 2016 07:12
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Новости Беларуси. В этот день в храмах освящают первый урожай яблок. Православные верующие отмечают «Преображение Господне».

Это один из 12 величайших праздников христианства.

Он связан с событиями, описанными в Евангелии, когда Иисус Христос на горе Фавор явил своим ученикам Петру, Иоанну и Якову свою Божественную сущность.

В Беларуси этот праздник получил второе название Яблочный Спас. Именно 19 августа освящают плоды. По традиции, люди приходят в храмы с яблоками, грушами, виноградом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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