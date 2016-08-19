Участники автопробега за мир «Берлин–Москва» 19 августа возложат цветы к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Участники автопробега за мир «Берлин–Москва» 19 августа прибывают в Минск. Мероприятие стартовало в столице Германии от Бранденбургских ворот. В нём принимают участие около 250 человек из разных стран мира на нескольких десятках машин.

В автоколонне едут граждане Германии, Швейцарии, Австрии, Беларуси и Украины.

Участники пробега уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске. 19 августа же они возложат цветы к монументу Победы в столице Беларуси. Главная идея этой акции – мирное сотрудничество народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.