«Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт». Как ведёт Instagram зампред Мингорисполкома

Новости Беларуси. Любители фантастики, конечно же, знакомы с утопией Владимира Одоевского «4338-й год: Петербургские письма». Любопытно, как задолго до отмены крепостного права представляли далекое будущее, не представляя при этом, что оно наступит гораздо раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И как в начале XIX века предсказали метрополитен, самолет, ксерокс и, что нам сейчас особенно любопытно, возможность удаленного общения онлайн – то, что сегодня называют социальными сетями и менеджерами. Но то, что Одоевский увидел через 2500 лет, наступило всего через какие-то полторы сотни.

Игорь Позняк:

Год 2010-й – история приложения, с помощью которого сегодня общаются около миллиарда землян, начинается именно здесь, в белорусском Парке высоких технологий. Хотя, конечно, возможностей, как писал Одоевский, «обмениваться информацией на далеком расстоянии» сегодня масса. Но всевозможные социальные сети и мессенджеры – это не только бытовая переписка, знакомства и селфи, но и весьма удобный инструмент общения власти и общества. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем – репортаж Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Если обычно с запросом на интервью мы, журналисты, обращаемся в пресс-службу, то сегодня будем использовать Facebook и Instagram, а заодно и проверим, как работает обратная связь и читают ли директ представители власти в своих аккаунтах.

Первым практически в ту же минуту откликается зампред столичного горисполкома. Договориться на интервью получается без лишней бюрократии, с парой смайликов и коротким «ок» в знак подтверждения. Юрий Трущенко, пожалуй, самый прогрессивный из руководства города в онлайн-коммуникациях. По крайней мере, с официального сайта на его личные аккаунты в соцсетях ведут активные ссылки.

Юрий Трущенко, заместитель председателя Минского горисполкома:

Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт в Instagram. Поэтому они про меня все знают, видят человека, что вот он есть живой, вот его посты в Instagram.

В ленте много полезной информации – анонсы приемов граждан и прямых линий, рабочие новости (например, последний пост о поддержке малого бизнеса). А официальный контент разбавляют публикации, где вице-мэр делится личным – фото сына-медика, который сейчас борется с COVID-19, призыв поставить лайк природе, красивый закат и даже участие в челленджах.

С удовольствием откликаюсь на различные просьбы, вызовы современного времени. Плюс много людей, которые пишут в директ: а поддержите вот такое. Я посмотрел, проанализировал. Если это соответствует моим а) рабочим, б) жизненным принципам, то почему бы и нет.