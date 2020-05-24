«Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт». Как ведёт Instagram зампред Мингорисполкома
Новости Беларуси. Любители фантастики, конечно же, знакомы с утопией Владимира Одоевского «4338-й год: Петербургские письма». Любопытно, как задолго до отмены крепостного права представляли далекое будущее, не представляя при этом, что оно наступит гораздо раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И как в начале XIX века предсказали метрополитен, самолет, ксерокс и, что нам сейчас особенно любопытно, возможность удаленного общения онлайн – то, что сегодня называют социальными сетями и менеджерами. Но то, что Одоевский увидел через 2500 лет, наступило всего через какие-то полторы сотни.
Игорь Позняк:
Год 2010-й – история приложения, с помощью которого сегодня общаются около миллиарда землян, начинается именно здесь, в белорусском Парке высоких технологий. Хотя, конечно, возможностей, как писал Одоевский, «обмениваться информацией на далеком расстоянии» сегодня масса. Но всевозможные социальные сети и мессенджеры – это не только бытовая переписка, знакомства и селфи, но и весьма удобный инструмент общения власти и общества.
Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем – репортаж Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Если обычно с запросом на интервью мы, журналисты, обращаемся в пресс-службу, то сегодня будем использовать Facebook и Instagram, а заодно и проверим, как работает обратная связь и читают ли директ представители власти в своих аккаунтах.
Первым практически в ту же минуту откликается зампред столичного горисполкома. Договориться на интервью получается без лишней бюрократии, с парой смайликов и коротким «ок» в знак подтверждения. Юрий Трущенко, пожалуй, самый прогрессивный из руководства города в онлайн-коммуникациях. По крайней мере, с официального сайта на его личные аккаунты в соцсетях ведут активные ссылки.
Юрий Трущенко, заместитель председателя Минского горисполкома:
Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт в Instagram. Поэтому они про меня все знают, видят человека, что вот он есть живой, вот его посты в Instagram.
В ленте много полезной информации – анонсы приемов граждан и прямых линий, рабочие новости (например, последний пост о поддержке малого бизнеса). А официальный контент разбавляют публикации, где вице-мэр делится личным – фото сына-медика, который сейчас борется с COVID-19, призыв поставить лайк природе, красивый закат и даже участие в челленджах.
С удовольствием откликаюсь на различные просьбы, вызовы современного времени. Плюс много людей, которые пишут в директ: а поддержите вот такое. Я посмотрел, проанализировал. Если это соответствует моим а) рабочим, б) жизненным принципам, то почему бы и нет.
Получить экспресс-ответ на волнующий вопрос и достучаться до представителя власти виртуально получается порой быстрее, чем в реале. И эффективнее.
Юрий Трущенко:
На самом деле, я все жду, когда начнут активно откликаться на те направления, которые я сегодня веду. Это экономика, торговля, общественное питание, развитие малого, среднего и крупного предпринимательства. Задают вопросы по площадкам, ямкам, уборке территории. Поэтому они все переадресуются, делаю скрин с экрана и переадресую своему коллеге, который курирует данное направление.
Соцсети сейчас могут претендовать на виртуальное «одно окно». Конечно, много юридических нюансов. Но рассчитывать на оперативный отклик властей стало проще. Вот бы больше представителей власти обзаводились аккаунтами! Как доказали наши герои, вести странички – дело привычки, а онлайн можно и нужно эффективно использовать для решения реальных проблем. Ради общего блага – всегда на связи!
Читайте также:
«Я, безусловно, читаю». С какими вопросами чаще всего обращаются к Марии Василевич в соцсетях
«Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт». Как ведёт Instagram зампред Мингорисполкома
Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями
«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении подписчиками
Андрей Савиных о своём аккаунте в Facebook: «Я хочу понять, что людей волнует»