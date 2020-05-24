«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками

Новости Беларуси. Личную Facebook-страницу замминистра энергетики можно сравнить с мини-профильным СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Личную Facebook-страницу замминистра энергетики можно сравнить с мини-профильным СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все новости отрасли и компетентные мнения о развитии энергетики, тренды и дискуссии. Личные фото Вадим Закревский предпочитает не выкладывать, зато ждет фидбэк от друзей. Зачастую приходят и конкретные предложения, которые всегда учитываются.
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Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Беларуси:
Гласность, которую госорганы должны обеспечивать в своей деятельности, конечно, требует контакта с пользователями, тем более когда речь идет об энергетических предприятиях, там, где у нас целая масса потребителей. Это существенный шаг вперед с точки зрения коммуникации с потребителем. Они видят, в конце концов могут просто-напросто пользоваться информацией. Ну а если еще комментарии какие-то оставляют, то, конечно, я их улавливаю и мы совместно реагируем на эти пожелания.