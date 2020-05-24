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«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками

24 мая 2020 19:06
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Новости Беларуси. Личную Facebook-страницу замминистра энергетики можно сравнить с мини-профильным СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками-1

«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками-3

Все новости отрасли и компетентные мнения о развитии энергетики, тренды и дискуссии. Личные фото Вадим Закревский предпочитает не выкладывать, зато ждет фидбэк от друзей. Зачастую приходят и конкретные предложения, которые всегда учитываются.

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«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками-6

Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Беларуси:
Гласность, которую госорганы должны обеспечивать в своей деятельности, конечно, требует контакта с пользователями, тем более когда речь идет об энергетических предприятиях, там, где у нас целая масса потребителей. Это существенный шаг вперед с точки зрения коммуникации с потребителем. Они видят, в конце концов могут просто-напросто пользоваться информацией. Ну а если еще комментарии какие-то оставляют, то, конечно, я их улавливаю и мы совместно реагируем на эти пожелания.

# Интернет # общество # Яна Шипко # Вадим Закревский # Фотофакт

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