«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками

Все новости отрасли и компетентные мнения о развитии энергетики, тренды и дискуссии. Личные фото Вадим Закревский предпочитает не выкладывать, зато ждет фидбэк от друзей. Зачастую приходят и конкретные предложения, которые всегда учитываются.

Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Беларуси:

Гласность, которую госорганы должны обеспечивать в своей деятельности, конечно, требует контакта с пользователями, тем более когда речь идет об энергетических предприятиях, там, где у нас целая масса потребителей. Это существенный шаг вперед с точки зрения коммуникации с потребителем. Они видят, в конце концов могут просто-напросто пользоваться информацией. Ну а если еще комментарии какие-то оставляют, то, конечно, я их улавливаю и мы совместно реагируем на эти пожелания.