«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико.

Вероника Шуляк:

Куклы, конечно же. Опять же, их было немного. Мы сами шили платья, наряды из бумаги. Был случай: я была очень маленькая и просто из штор вырезала и сделала платье кукле. Мама была, конечно, не очень довольна, но мне было весело и здорово.

Вспоминает Вероника Шуляк свое детство. Ее сыновья шторы, конечно, не режут, но творчество нынешнего поколения требует немалых финансовых затрат. Бич родителей современных мальчишек – конструкторы Lego. В доме пластмассовые изделия множатся с неимоверной скоростью.

Вероника Шуляк:

При каждом посещении магазина хоть маленькую коробочку с Lego, но обязательно мы покупаем. Ребенок любит собирать, фантазировать.