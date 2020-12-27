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«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве

27 декабря 2020 19:35
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. 

«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве-1

Вероника Шуляк:
Куклы, конечно же. Опять же, их было немного. Мы сами шили платья, наряды из бумаги. Был случай: я была очень маленькая и просто из штор вырезала и сделала платье кукле. Мама была, конечно, не очень довольна, но мне было весело и здорово.

«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве-4

Вспоминает Вероника Шуляк свое детство. Ее сыновья шторы, конечно, не режут, но творчество нынешнего поколения требует немалых финансовых затрат. Бич родителей современных мальчишек конструкторы Lego. В доме пластмассовые изделия множатся с неимоверной скоростью.

«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве-7

Вероника Шуляк:
При каждом посещении магазина хоть маленькую коробочку с Lego, но обязательно мы покупаем. Ребенок любит собирать, фантазировать.

«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве-10

Родители нашли свой выход из сложившейся ситуации: старшего сына записали на кружок робототехники. Кто знает, может, в будущем станет знаменитым конструктором? Но на Новый год сказочному волшебнику дети заказали, конечно, конструктор.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребенка (подробнее здесь).

# Игрушки # общество # Вероника Шуляк # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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