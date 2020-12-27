Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Здесь у нас Музей детства. В нашем музее семь залов. Пять лет назад семья Сырокваш приняла решения открыть Музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие «гаджеты» были любимыми у их родителей и даже прапра-? Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте.

Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, моторика.

У каждого столетия своя toy-мода. Вот фарфоровые экспонаты середины XIX века. Исключительно ручная и эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам.

Анастасия Корниенко, корреспондент:

А здесь игрушки уже моего детства. Мы играли на такой пианинке, учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка.

И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества.

Вероника Шуляк:

Куклы, конечно же. Опять же, их было немного. Мы сами шили платья, наряды из бумаги. Был случай: я была очень маленькая и просто со штор вырезала и сделала платье кукле, мама была, конечно, не очень довольна, но мне было весело и здорово.

Вспоминает Вероника Шуляк свое детство. Ее сыновья шторы, конечно, не режут, но творчество нынешнего поколения требует немалых финансовых затрат. Бич современных мальчишек – конструкторы Lego. В доме пластмассовые изделия множатся с неимоверной скоростью.

Вероника Шуляк:

При каждом посещении магазина хоть маленькую коробочку с Lego, но обязательно мы покупаем. Ребенок любит собирать, фантазировать.

Родители нашли свой выход из сложившейся ситуации: старшего сына записали на кружок робототехники. Кто знает, может, в будущем станет знаменитым конструктором? Но на Новый год сказочному волшебнику дети заказали, конечно, конструктор.

Сергей Шлапак, психолог:

Да, иногда в качестве подарка, раз в некоторое время, день рождения, Новый год и так далее, можно и нужно, может быть, делать. Но в целом еженедельные походы за игрушками для меня являются странными. У ребенка есть игрушки, он может вполне, если они адекватные, обойтись этим. Если он не способен, книжку ему дать, пусть почитает. Можно ему в качестве развлечения дать пол помыть где-нибудь, еще что-то. А сделал что-то – пожалуйста, заработал, получи. Не заработал – извини, не получил.

Анастасия Корниенко, корреспондент:

Отправляемся в магазин детских игрушек для того, чтобы изучить новинки toy-индустрии.

В преддверии новогодних праздников магазины игрушек – точка притяжения родителей. Какой подарок выбрать? К тому же полезный и безопасный, добавляет Дина Чапенко. Ведь чем могут обернуться детские игры, теперь знают не понаслышке. К счастью, их история с хеппи-эндом благодаря скорости родителей и профессионализму врачей.

Дина Чапенко:

Батарейка плоская, старший сын ее достал, а младший увидел, подхватил и тут же проглотил. Я это вовремя увидела, сразу поехали в скорую и прооперировали, достали зондом со щипцами на конце. Все, слава богу. Пропили лекарства. Вовремя обратились. Теперь каждая игрушка перед тем, как попасть в руки к малышу, проходит тщательный родительский контроль.

На контроле качество и у сотрудников Госстандарта. Прежде чем игрушка попадет на рынок, она должна получить сертификат соответствия. В лабораториях их испытывают на прочность даже гирями. Если надо, разломают так, как бы это захотел сделать ребенок, изучают устойчивость красочного покрытия. Более 130 наименований игрушек в 2020-м не попали на рынок. Например, эта пчелка не прошла профосмотр: звук превышает допустимую норму. Денис Проходский, главный государственный инспектор отдела госнадзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Для детей от трех до шести лет эквивалентный звук должен быть равен 65 децибел, максимальный – 75. Игрушка не прошла по эквивалентному уровню звука. При норме 65 он составил 72 децибела. Данная игрушка небезопасна для ребенка.

Слаймы. Они мегапопулярные, по версии разработчиков развивают моторику и обладают успокаивающим эффектом. Так ли это? Тестируем тренд у психолога. Сергей Шлапак, психолог:

Оно работает на мелкую моторику. Прекрасная штука.

Слаймы можно купить готовые, а можно делать самим. Маркетологи не дремлют и предлагают уже игрушку-слайм. Кормишь ее ингредиентами, а потом она... в общем, вы получаете субстанцию, с которой можно потом играть. Многие мамы, попробовав раз, сказали «нет» таким забавам. Предупреждают – лизун поселится не только в руках, может и в волосах ребенка, которые придется просто состричь. У Госстандарта к вязким составам тоже есть нарекания.

Денис Проходский:

Есть предельные нормы миграции фенолов и формальдегидов таких, как в этих игрушках. При проведении испытания эти нормы были превышены до 10 раз.

Анастасия Корниенко, корреспондент:

Можно выбрать какой-нибудь набор, например, стоматологический. Как уверяют его создатели, ребенок перестанет бояться врача-стоматолога и точно полюбит зубную щетку и пасту. Кстати, о зубах. Нажимая на них, у этой игрушки в один момент – неизвестно, когда именно – закрывается челюсть. Испуг обеспечен? Интересуемся у психолога.

Сергей Шлапак:

Это же не больно, она не очень резко двигается. Ребенок может испугаться. И что? У детей психика гораздо более устойчивая, чем мы об этом думаем. Вот, он сделает несколько раз и потом будет спокойно с ней развлекаться, пытаться убрать, обмануть его. У детей психика гораздо более подвижная.

Отдельная история – куклы. В тренде Lol и все те же Барби. Споры о влиянии красотки на представления об идеале фигуры у девочек оставим науке. Пупсы. Их можно кормить, для них даже есть свои детские подгузники, которые надо менять. Хороша игрушка, ничего не скажешь. Но стоит заглянуть в коробку, чтобы определиться с полом малыша.

Сергей Шлапак:

Может, вы не знаете, дети вполне себе друг друга в детских садах, в первых классах школы изучают. Ничего в этом постыдного нет, это естественный процесс познания.

В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают ими елку, даже не одну.

Татьяна Раткевич, художник:

Мы по вечерам любим. Очень теплая атмосфера, домашняя, приятная. Родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда заняты общим делом, это очень приятно, объединяет детей и родителей, становится намного теплее и приятнее.

Современных Барби в Музее детства нет, это принципиальная позиция. Да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься. Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию, на ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, чего так не хватает современным детям.

Галина Сырокваш, директор Музея детства:

Когда ты участвуешь в процессе игры, ты должен что-то создавать, общаться, отыгрывать ролевые игры. А если за тебя уже все продумано и тебе подали – просто открой, распакуй, посмотри и закрой – теряется весь смысл такой игрушки.

Чтобы Дед Мороз мне куклу Lol купил. Переливающийся блокнот и помаду.