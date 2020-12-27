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Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка

27 декабря 2020 19:50
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-1

Здесь у нас Музей детства. В нашем музее семь залов.

Пять лет назад семья Сырокваш приняла решения открыть Музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие «гаджеты» были любимыми у их родителей и даже прапра-? Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-4

Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, моторика.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-7

У каждого столетия своя toy-мода. Вот фарфоровые экспонаты середины XIX века. Исключительно ручная и эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-10

Анастасия Корниенко, корреспондент:
А здесь игрушки уже моего детства. Мы играли на такой пианинке, учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-13

И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-16

Вероника Шуляк:
Куклы, конечно же. Опять же, их было немного. Мы сами шили платья, наряды из бумаги. Был случай: я была очень маленькая и просто со штор вырезала и сделала платье кукле, мама была, конечно, не очень довольна, но мне было весело и здорово.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-19

Вспоминает Вероника Шуляк свое детство. Ее сыновья шторы, конечно, не режут, но творчество нынешнего поколения требует немалых финансовых затрат. Бич современных мальчишек конструкторы Lego. В доме пластмассовые изделия множатся с неимоверной скоростью.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-22

Вероника Шуляк:
При каждом посещении магазина хоть маленькую коробочку с Lego, но обязательно мы покупаем. Ребенок любит собирать, фантазировать.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-25

Родители нашли свой выход из сложившейся ситуации: старшего сына записали на кружок робототехники. Кто знает, может, в будущем станет знаменитым конструктором? Но на Новый год сказочному волшебнику дети заказали, конечно, конструктор.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-28

Сергей Шлапак, психолог:
Да, иногда в качестве подарка, раз в некоторое время, день рождения, Новый год и так далее, можно и нужно, может быть, делать. Но в целом еженедельные походы за игрушками для меня являются странными. У ребенка есть игрушки, он может вполне, если они адекватные, обойтись этим. Если он не способен, книжку ему дать, пусть почитает. Можно ему в качестве развлечения дать пол помыть где-нибудь, еще что-то. А сделал что-то пожалуйста, заработал, получи. Не заработал извини, не получил.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-31

Анастасия Корниенко, корреспондент:
Отправляемся в магазин детских игрушек для того, чтобы изучить новинки toy-индустрии.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-34

В преддверии новогодних праздников магазины игрушек  точка притяжения родителей. Какой подарок выбрать? К тому же полезный и безопасный, добавляет Дина Чапенко. Ведь чем могут обернуться детские игры, теперь знают не понаслышке. К счастью, их история с хеппи-эндом благодаря скорости родителей и профессионализму врачей.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-37

Дина Чапенко:
Батарейка плоская, старший сын ее достал, а младший увидел, подхватил и тут же проглотил. Я это вовремя увидела, сразу поехали в скорую и прооперировали, достали зондом со щипцами на конце. Все, слава богу. Пропили лекарства. Вовремя обратились.

Теперь каждая игрушка перед тем, как попасть в руки к малышу, проходит тщательный родительский контроль.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-40

На контроле качество и у сотрудников Госстандарта. Прежде чем игрушка попадет на рынок, она должна получить сертификат соответствия. В лабораториях их испытывают на прочность даже гирями. Если надо, разломают так, как бы это захотел сделать ребенок, изучают устойчивость красочного покрытия. Более 130 наименований игрушек в 2020-м не попали на рынок. Например, эта пчелка не прошла профосмотр: звук превышает допустимую норму.

 

Денис Проходский, главный государственный инспектор отдела госнадзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Для детей от трех до шести лет эквивалентный звук должен быть равен 65 децибел, максимальный 75. Игрушка не прошла по эквивалентному уровню звука. При норме 65 он составил 72 децибела. Данная игрушка небезопасна для ребенка.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-43

Слаймы. Они мегапопулярные, по версии разработчиков развивают моторику и обладают успокаивающим эффектом. Так ли это? Тестируем тренд у психолога.

Сергей Шлапак, психолог:
Оно работает на мелкую моторику. Прекрасная штука.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-46

Слаймы можно купить готовые, а можно делать самим. Маркетологи не дремлют и предлагают уже игрушку-слайм. Кормишь ее ингредиентами, а потом она... в общем, вы получаете субстанцию, с которой можно потом играть. Многие мамы, попробовав раз, сказали «нет» таким забавам. Предупреждают  лизун поселится не только в руках, может и в волосах ребенка, которые придется просто состричь. У Госстандарта к вязким составам тоже есть нарекания.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-49

Денис Проходский:
Есть предельные нормы миграции фенолов и формальдегидов таких, как в этих игрушках. При проведении испытания эти нормы были превышены до 10 раз.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-52

Анастасия Корниенко, корреспондент:
Можно выбрать какой-нибудь набор, например, стоматологический. Как уверяют его создатели, ребенок перестанет бояться врача-стоматолога и точно полюбит зубную щетку и пасту.

Кстати, о зубах. Нажимая на них, у этой игрушки в один момент  неизвестно, когда именно  закрывается челюсть. Испуг обеспечен? Интересуемся у психолога.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-55

Сергей Шлапак:
Это же не больно, она не очень резко двигается. Ребенок может испугаться. И что? У детей психика гораздо более устойчивая, чем мы об этом думаем. Вот, он сделает несколько раз и потом будет спокойно с ней развлекаться, пытаться убрать, обмануть его. У детей психика гораздо более подвижная.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-58

Отдельная история куклы. В тренде Lol и все те же Барби. Споры о влиянии красотки на представления об идеале фигуры у девочек оставим науке. Пупсы. Их можно кормить, для них даже есть свои детские подгузники, которые надо менять. Хороша игрушка, ничего не скажешь. Но стоит заглянуть в коробку, чтобы определиться с полом малыша.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-61

Сергей Шлапак:
Может, вы не знаете, дети вполне себе друг друга в детских садах, в первых классах школы изучают. Ничего в этом постыдного нет, это естественный процесс познания.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-64

В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают ими елку, даже не одну.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-67

Татьяна Раткевич, художник:
Мы по вечерам любим. Очень теплая атмосфера, домашняя, приятная. Родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда заняты общим делом, это очень приятно, объединяет детей и родителей, становится намного теплее и приятнее.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-70

Современных Барби в Музее детства нет, это принципиальная позиция. Да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься.

Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию, на ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, чего так не хватает современным детям.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-73

Галина Сырокваш, директор Музея детства:
Когда ты участвуешь в процессе игры, ты должен что-то создавать, общаться, отыгрывать ролевые игры. А если за тебя уже все продумано и тебе подали – просто открой, распакуй, посмотри и закрой – теряется весь смысл такой игрушки.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-76

Чтобы Дед Мороз мне куклу Lol купил.

Переливающийся блокнот и помаду.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-79

Колонку, одеколон и флешку.

Слаймы, куклы Lol или Lego? Выбираем идеальный подарок для вашего ребёнка-82

Машину на пульте управления.

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# Игрушки # общество # Анастасия Корниенко # Вероника Шуляк # Сергей Шлапак # Дина Чапенко # Денис Проходский # Татьяна Раткевич # Галина Сырокваш # Фотофакт

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