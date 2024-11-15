Квоту рабочих мест для людей с ограниченными возможностями введут в Беларуси

В Беларуси расширяют возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с января 2025 года в силу вступит обновленный закон по вопросам занятости населения. Одна из новелл – квота рабочих мест для инвалидов. Это коснется нанимателей всех форм собственности. Защита и поддержка людей с ограниченными возможностями – один из приоритетов социальной политики нашего государства. Особое внимание уделяют вопросам обучения и предоставлению рабочих мест. На данный момент порядка 70 тысяч граждан с инвалидностью уже трудоустроены. Так, на предприятии «Интеграл» работают 150 слабослышащих сотрудников.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Будем дальше осуществлять наше движение, чтобы государство оказывало, как и прежде, но вместе с тем совместно с нашими общественными объединениями инвалидов, не порождая в определенной мере иждивенчества. То есть наша совместная работа должна быть направлена на то, чтобы мы максимально внедрили наших людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества.

Вопросы реализации государственной политики по социальной интеграции инвалидов 15 ноября обсудили в ходе профильного республиканского межведомственного совета. В центре внимания в том числе повышение качества медицинской помощи детям с особенностями развития.