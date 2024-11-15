Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики

Обмен мнениями и реализация совместных инициатив. Вопросы молодежной политики 15 ноября в центре внимания женских союзов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мотивировать молодых людей на достижение высоких целей, привлечь к политическим процессам и развивать бизнес-компетенции? Эти и ряд других тем представители организаций обсудили в Минске во время двусторонней встречи. У союзов женщин как в Беларуси, так и в России достаточно примеров успешных молодежных проектов. Будут и совместные. Акцент на развитие патриотических качеств. В следующем году наши страны будет праздновать 80-летие Великой Победы. Это хорошая возможность укрепить связи и сплотиться через общую историческую память.

Юлия Ясинская, председатель Союза женщин банка:

Первый проект, который был посвящен патриотическому направлению и 79-летию освобождения Республики Беларусь, у нас прошел в Могилеве. На красных лоскутках были вышиты имена погибших. Память эта была запечатлена таким вот образом. Первый этап этого проекта мы показали на Буйничском поле. Это знамя получилось 18 метров.