Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики

Обмен мнениями и реализация совместных инициатив. Вопросы молодежной политики 15 ноября в центре внимания женских союзов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обмен мнениями и реализация совместных инициатив. Вопросы молодежной политики 15 ноября в центре внимания женских союзов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как мотивировать молодых людей на достижение высоких целей, привлечь к политическим процессам и развивать бизнес-компетенции? Эти и ряд других тем представители организаций обсудили в Минске во время двусторонней встречи.
У союзов женщин как в Беларуси, так и в России достаточно примеров успешных молодежных проектов. Будут и совместные. Акцент на развитие патриотических качеств. В следующем году наши страны будет праздновать 80-летие Великой Победы. Это хорошая возможность укрепить связи и сплотиться через общую историческую память.
Юлия Ясинская, председатель Союза женщин банка:
Первый проект, который был посвящен патриотическому направлению и 79-летию освобождения Республики Беларусь, у нас прошел в Могилеве. На красных лоскутках были вышиты имена погибших. Память эта была запечатлена таким вот образом. Первый этап этого проекта мы показали на Буйничском поле. Это знамя получилось 18 метров.
Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы:
У нас много практик, которые в течение тех лет, в которых я бывала Беларусь, старалась внедрять в Московскую область. Например, по изучению Великой Отечественной войны в высшей школе. У нас она как курс на территории Российской Федерации сегодня не внедрена. А в Беларуси эта традиция сохранилась. Мне кажется, это очень важно. Это хорошая практика.
Женские организации Беларуси и России развивают региональное сотрудничество. Минская областная организация БСЖ и Московское региональное отделение Союза женщин России подписали соглашение о взаимодействии.