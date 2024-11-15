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Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики

15 ноября 2024 13:45
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Обмен мнениями и реализация совместных инициатив. Вопросы молодежной политики 15 ноября в центре внимания женских союзов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики-2

Как мотивировать молодых людей на достижение высоких целей, привлечь к политическим процессам и развивать бизнес-компетенции? Эти и ряд других тем представители организаций обсудили в Минске во время двусторонней встречи.

У союзов женщин как в Беларуси, так и в России достаточно примеров успешных молодежных проектов. Будут и совместные. Акцент на развитие патриотических качеств. В следующем году наши страны будет праздновать 80-летие Великой Победы. Это хорошая возможность укрепить связи и сплотиться через общую историческую память.

Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики-4

Юлия Ясинская, председатель Союза женщин банка:
Первый проект, который был посвящен патриотическому направлению и 79-летию освобождения Республики Беларусь, у нас прошел в Могилеве. На красных лоскутках были вышиты имена погибших. Память эта была запечатлена таким вот образом. Первый этап этого проекта мы показали на Буйничском поле. Это знамя получилось 18 метров. 

Женские союзы Беларуси и России рассмотрели вопросы молодёжной политики-6

Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы:
У нас много практик, которые в течение тех лет, в которых я бывала Беларусь, старалась внедрять в Московскую область. Например, по изучению Великой Отечественной войны в высшей школе. У нас она как курс на территории Российской Федерации сегодня не внедрена. А в Беларуси эта традиция сохранилась. Мне кажется, это очень важно. Это хорошая практика.

Женские организации Беларуси и России развивают региональное сотрудничество. Минская областная организация БСЖ и Московское региональное отделение Союза женщин России подписали соглашение о взаимодействии.

# Беларусь-Россия

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