«Это доброе, благородное дело». Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили ребят из интерната с Новым годом

Новости Беларуси. Исполнение желаний самых маленьких минчан. К благотворительному марафону добра «Наши дети» присоединились сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Заводского района Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они посетили вспомогательную школу-интернат № 10 для ребят с особенностями развития. Инспекторы пообщались с детьми, поздравили их с наступающими праздниками и вручили подарки.

Лариса Палачанская, начальник ИДН Заводского РУВД:

В этом году для поздравления деток мы позвали ребят, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Ведь лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. А участие в акции – это доброе, благородное дело, которое позволит окружить детей вниманием и заботой, подарить им настоящий волшебный праздник.