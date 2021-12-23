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«Это доброе, благородное дело». Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили ребят из интерната с Новым годом

23 декабря 2021 14:52
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Новости Беларуси. Исполнение желаний самых маленьких минчан. К благотворительному марафону добра «Наши дети» присоединились сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Заводского района Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это доброе, благородное дело». Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили ребят из интерната с Новым годом-1

Они посетили вспомогательную школу-интернат № 10 для ребят с особенностями развития. Инспекторы пообщались с детьми, поздравили их с наступающими праздниками и вручили подарки.  

«Это доброе, благородное дело». Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили ребят из интерната с Новым годом-4

Лариса Палачанская, начальник ИДН Заводского РУВД:  
В этом году для поздравления деток мы позвали ребят, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Ведь лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. А участие в акции – это доброе, благородное дело, которое позволит окружить детей вниманием и заботой, подарить им настоящий волшебный праздник.  

«Это доброе, благородное дело». Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили ребят из интерната с Новым годом-7

Уже много лет перед Рождеством и Новым годом сотрудники районного управления поздравляют детей, дарят им подарки, а самое главное – уделяют внимание и передают частичку своего сердца.  

# Новый год # общество # Лариса Палачанская # Фотофакт

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