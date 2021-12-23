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Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза

23 декабря 2021 14:59
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Новости Беларуси. Праздничная атмосфера воцарилась и в Центральном парке Горького. Двери своего сказочного домика для всех желающих распахнул главный персонаж Нового года – Дед Мороз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-1

Вместе со Снегурочкой он встретил первых посетителей. Для детей устроили представление на улице с песнями, танцами и хороводом вокруг елки. Ребята рассказали Деду Морозу новогодние стихотворения, прикоснувшись к волшебному посоху, и загадали заветное желание. После зажгли яркими огнями зимнюю красавицу.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-4

По традиции в преддверии праздников Дедушка Мороз со Снегурочкой поздравляет детей от трех до одиннадцати лет. Каждого посетителя ждут сладкие подарки. Кроме того, новогоднему волшебнику можно оставить письмо в почтовом ящике, который закреплен на домике.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-7

Двери мои открыты, голос мой пока не осип. Здоровья и задора у меня хватит на всех, поэтому всех приглашаем.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-10

У нас здесь свой почтовый ящик, который мы каждый день вскрываем, каждый день мы читаем письма. Ребята в письмах свои рисунки присылают, и эти рисунки мы всегда, каждый год вывешиваем в нашем домике, чтобы дети, когда приходили, видели их и радовались.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-13

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:  
С 10:30 до 18:30 Дедушка Мороз ждет деток у себя для поздравления. Работаем мы в этом году до 9 января включительно. В том числе мы работаем и 1, и 2 января, Дедушка будет принимать гостей. И 31 декабря тоже. Поэтому, чтобы попасть к Дедушке, конечно же, надо написать письмо, надо взрослым предупредить Дедушку Мороза, что они придут. И тогда Дедушка Мороз подготовит не только приглашение детям, но и встретится с ними, поздравит и вручит подарок.  

Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза-16

Получить поздравление от Деда Мороза можно индивидуально или в составе группы. Услуга платная. Цена зависит от количества детей.  

# Новый год # общество # Лидия Вежновец # Фотофакт

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