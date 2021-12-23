Каждого посетителя ждут подарки. В парке Горького появился домик Деда Мороза

Новости Беларуси. Праздничная атмосфера воцарилась и в Центральном парке Горького. Двери своего сказочного домика для всех желающих распахнул главный персонаж Нового года – Дед Мороз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместе со Снегурочкой он встретил первых посетителей. Для детей устроили представление на улице с песнями, танцами и хороводом вокруг елки. Ребята рассказали Деду Морозу новогодние стихотворения, прикоснувшись к волшебному посоху, и загадали заветное желание. После зажгли яркими огнями зимнюю красавицу.

По традиции в преддверии праздников Дедушка Мороз со Снегурочкой поздравляет детей от трех до одиннадцати лет. Каждого посетителя ждут сладкие подарки. Кроме того, новогоднему волшебнику можно оставить письмо в почтовом ящике, который закреплен на домике.

Двери мои открыты, голос мой пока не осип. Здоровья и задора у меня хватит на всех, поэтому всех приглашаем.

У нас здесь свой почтовый ящик, который мы каждый день вскрываем, каждый день мы читаем письма. Ребята в письмах свои рисунки присылают, и эти рисунки мы всегда, каждый год вывешиваем в нашем домике, чтобы дети, когда приходили, видели их и радовались.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:

С 10:30 до 18:30 Дедушка Мороз ждет деток у себя для поздравления. Работаем мы в этом году до 9 января включительно. В том числе мы работаем и 1, и 2 января, Дедушка будет принимать гостей. И 31 декабря тоже. Поэтому, чтобы попасть к Дедушке, конечно же, надо написать письмо, надо взрослым предупредить Дедушку Мороза, что они придут. И тогда Дедушка Мороз подготовит не только приглашение детям, но и встретится с ними, поздравит и вручит подарок.