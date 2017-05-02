Я впервые вижу машины такого размера, я удивлен и шокирован: китайский журналист о белорусских самосвалах

Новости Беларуси. Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию уже к июлю. Об этом стало известно 2 мая во время посещения предприятия китайскими журналистами.
В Минск делегация прибыла 1 мая, а сегодня гости могли поближе познакомиться с нашей страной. Так, иностранным журналистам показали, как выполняется совместный проект по производству легковых автомобилей. Строительство завода «под ключ» уже практически завершается.
Сейчас идут пуско-наладочные работы. Общая сумма инвестиций проекта составит порядка 400 миллионов долларов.
Это будет полносборочный завод по производству легковых автомобилей с мощностью первой очереди в 60 тысяч машин в год.
Ли Цзя, журналист (Китай):
Я очень рада, что китайцы вместе с белорусами могут производить такие машины. И я надеюсь, что получится все, что было задумано.
Проект действительно масштабный, и это еще одно подтверждение дружбы двух стран.
Лю Миньян, журналист (Китай):
Я рад приехать в вашу страну. Автомобилестроение у вас хорошо развито, у вас впечатляющие карьерные самосвалы. Я впервые вижу машины такого размера, я удивлен и шокирован. Кроме того мы посмотрели, как налажен выпуск легковых автомобилей.
Я считаю, что это хороший вклад в двустороннее сотрудничество.
Кроме того, вниманию гостей и другие машиностроительные бренды Беларуси. К примеру, сегодня в Китае эксплуатируются 485 карьерных самосвалов белорусского производства. Налажено сервисное обслуживание.
И с каждым годом популярность нашего автомобильно завода все больше. В 2016 году мы впервые стали вторыми в мире по выпуску карьерной техники, а поставляется она в 27 стран. Китайские гости познакомились с историей завода и посмотрели на модели-рекордсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.