Я впервые вижу машины такого размера, я удивлен и шокирован: китайский журналист о белорусских самосвалах

Новости Беларуси. Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию уже к июлю. Об этом стало известно 2 мая во время посещения предприятия китайскими журналистами.

В Минск делегация прибыла 1 мая, а сегодня гости могли поближе познакомиться с нашей страной. Так, иностранным журналистам показали, как выполняется совместный проект по производству легковых автомобилей. Строительство завода «под ключ» уже практически завершается.

Сейчас идут пуско-наладочные работы. Общая сумма инвестиций проекта составит порядка 400 миллионов долларов.

Это будет полносборочный завод по производству легковых автомобилей с мощностью первой очереди в 60 тысяч машин в год.