Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу

Новости Беларуси. Уникальное 3D-шоу, посвященное Дню Победы, покажут белорусам 9 мая. По замыслу организаторов, ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться на естественные экраны – то есть прямо на здания, которые окружают монумент Победы.

Всего же только в столице пройдет более 80 мероприятий, приуроченных к 72 годовщине великой Победы.

Основные торжества в Минске по традиции пройдут на площади Победы. Утром здесь состоится торжественная церемония возложения, ну а вечером минчан и гостей города ожидает праздничный концерт.