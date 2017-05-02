Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу
Новости Беларуси. Уникальное 3D-шоу, посвященное Дню Победы, покажут белорусам 9 мая. По замыслу организаторов, ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться на естественные экраны – то есть прямо на здания, которые окружают монумент Победы.
Всего же только в столице пройдет более 80 мероприятий, приуроченных к 72 годовщине великой Победы.
Основные торжества в Минске по традиции пройдут на площади Победы. Утром здесь состоится торжественная церемония возложения, ну а вечером минчан и гостей города ожидает праздничный концерт.
Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Изюминкой нынешнего праздника станет 3D-шоу, которое будет транслироваться на дома, находящиеся по обе стороны от монумента Победы.
Сейчас белорусские и российские специалисты готовят пятиминутное действо.
Небольшое по времени, но очень насыщенное по содержанию, посвященное основным страницам военной истории, именно Великая Отечественная война и Беларусь. Такое действо в таком масштабе и на такой огромной площадке пройдет впервые.
Кульминацией праздника, конечно, станет традиционный салют. К примеру, в Минске залпы произведут сразу из пяти точек. Фейерверк запланирован на 23:00 вечера.
Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры:
По насыщенности лучше всего будет видно вблизи площади победы и вблизи стелы «Минск – город-герой».
Максимальное количество салютных установок будет работать на этих двух точках.
Торжества, приуроченные ко Дню Победы, стартуют уже 6 мая. Праздничную череду откроет концерт «Белорусский вокзал» во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.