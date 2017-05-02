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Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу

02 мая 2017 15:17
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Новости Беларуси. Уникальное 3D-шоу, посвященное Дню Победы, покажут белорусам 9 мая. По замыслу организаторов, ожившие картины с элементами анимации будут проецироваться на естественные экраны – то есть прямо на здания, которые окружают монумент Победы.

Всего же только в столице пройдет более 80 мероприятий, приуроченных к 72 годовщине великой Победы.

Основные торжества в Минске по традиции пройдут на площади Победы. Утром здесь состоится торжественная церемония возложения, ну а вечером минчан и гостей города ожидает праздничный концерт.

Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу-1

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Изюминкой нынешнего праздника станет 3D-шоу, которое будет транслироваться на дома, находящиеся по обе стороны от монумента Победы.

Сейчас белорусские и российские специалисты готовят пятиминутное действо.

Небольшое по времени, но очень насыщенное по содержанию, посвященное основным страницам военной истории, именно Великая Отечественная война и Беларусь. Такое действо в таком масштабе и на такой огромной площадке пройдет впервые.

Кульминацией праздника, конечно, станет традиционный салют. К примеру, в Минске залпы произведут сразу из пяти точек. Фейерверк запланирован на 23:00 вечера.

Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу-4

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры:
По насыщенности лучше всего будет видно вблизи площади победы и вблизи стелы «Минск – город-герой».

Максимальное количество салютных установок будет работать на этих двух точках.

Торжества, приуроченные ко Дню Победы, стартуют уже 6 мая. Праздничную череду откроет концерт «Белорусский вокзал» во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Сергей Иванов # Ирина Дрига # День Победы 2017

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