Сколько продлится регистрация на ЦТ?

Новости Беларуси. 2 мая в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть ровно месяц, чтобы определиться с набором экзаменов. Всего по стране открыто более 40 пунктов регистрации. Правила приема в ВУЗы не изменились. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, в этом году вместо одного отведены целых три резервных дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Все эти изменения облегчат жизнь молодым людям. Они будут иметь возможность в случае каких-то обстоятельств не потерять возможность поступить в этом году, с одной стороны. С другой стороны, расширится выбор в части специальностей и в части определения своего профессионального будущего.
Чтобы стать студентом, понадобятся максимум 3 сертификата. Напомним, что принимать документы ВУЗы начнут 12 июля.