Сколько продлится регистрация на ЦТ?

Новости Беларуси. 2 мая в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть ровно месяц, чтобы определиться с набором экзаменов. Всего по стране открыто более 40 пунктов регистрации. Правила приема в ВУЗы не изменились. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, в этом году вместо одного отведены целых три резервных дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.