«Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС». История одного фейка

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Десятки изнасилованных, сотни покалеченных. Убитые на Окрестина и сожженные в крематории. Замученные в отделах милиции.

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

Когда поступили команды в Telegram-каналах оппозиционных – срочно писать заявления об ужасах и зверствах, в том числе и в Пинске, якобы не писать заявления в милицию – эти люди маленьким сначала ручейком пошли в прокуратуру. Так было проще нашему зампрокурору принимать на приеме таких людей. Я даже забавный случай рассказывал. Приходят два парня: «Нас избивали». «А на каком этаже вы были?» А он их помнит. «На втором. – И кто вас бил? – Вот там. – И как били? – Вот так. – И что вы врете? Я как раз был там, я стоял, вас видел. Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС под видеокамерами. О чем вы говорите?» Встали и ушли.

Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:

Никто здесь никакими, скажем так, сутками и часами под дождем на морозе во дворе не стоял. Никаких действий, которые так или иначе нарушали бы и ущемляли их права, соответственно, не было.

«Это не силовики, это фашисты» – такие фейки приходят со всех городов. Надо вывести на улицы белорусов. Нация же сердобольная, люди верят.