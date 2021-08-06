«Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС». История одного фейка
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Десятки изнасилованных, сотни покалеченных. Убитые на Окрестина и сожженные в крематории. Замученные в отделах милиции.
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Когда поступили команды в Telegram-каналах оппозиционных – срочно писать заявления об ужасах и зверствах, в том числе и в Пинске, якобы не писать заявления в милицию – эти люди маленьким сначала ручейком пошли в прокуратуру. Так было проще нашему зампрокурору принимать на приеме таких людей. Я даже забавный случай рассказывал. Приходят два парня: «Нас избивали». «А на каком этаже вы были?» А он их помнит. «На втором. – И кто вас бил? – Вот там. – И как били? – Вот так. – И что вы врете? Я как раз был там, я стоял, вас видел. Я видел, как с вами аккуратно разговаривали, как вас сфотографировали и повели в ИВС под видеокамерами. О чем вы говорите?» Встали и ушли.
Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Никто здесь никакими, скажем так, сутками и часами под дождем на морозе во дворе не стоял. Никаких действий, которые так или иначе нарушали бы и ущемляли их права, соответственно, не было.
«Это не силовики, это фашисты» – такие фейки приходят со всех городов. Надо вывести на улицы белорусов. Нация же сердобольная, люди верят.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Если посмотреть, что, скажем так, отличает толпу от общения индивидуального, один на один, – это повышенная эмоциональность восприятия того, что они видят и слышат. Следующее – это повышенная внушаемость. Это тоже один из признаков толпы. И снижение критики по отношению к себе. Откуда появилось это ощущение, что «мы все невероятные?»
Омоновцы били электрошокером и требовали их развлекать. Как рождались фейки про Окрестина, читайте здесь.