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Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

23 декабря 2019 18:46
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Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-1

Гигантская ель высотой 12 метров собрана из 50 живых деревьев и украшена купольным занавесом из 74 гирлянд (именно столько лет МТЗ). Оригинальную идею новогодней ели минчане оценили.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-4

Она очень большая. Она напоминает детство. Яркая, сверкает вся.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-7

Мне очень интересно. Завтра или в выходные дни здесь будет людей очень много.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-10

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:
В этом году попадают праздники практически через два дня. И у нас очень много начинается детских праздников. Для того, чтобы дети приходили и тракторозаводцы ощущали этот праздник, наступающий Новый год, и принято было решение сделать такую сказочную новогоднюю карусель.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-13

В центре новогодней карусели небольшая ярмарка. Размещено семь деревянных домиков с фуд-кортом и согревающими напитками.

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-16

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-18

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-20

Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ-22

# Новый год # общество # Андрей Сусленков # Фотофакт

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