Удивительно красивую ёлку-«карусель» установили возле МТЗ

Новости Беларуси. Необычную новогоднюю елку установили у проходной Минского тракторного завода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гигантская ель высотой 12 метров собрана из 50 живых деревьев и украшена купольным занавесом из 74 гирлянд (именно столько лет МТЗ). Оригинальную идею новогодней ели минчане оценили.

Она очень большая. Она напоминает детство. Яркая, сверкает вся.

Мне очень интересно. Завтра или в выходные дни здесь будет людей очень много.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

В этом году попадают праздники практически через два дня. И у нас очень много начинается детских праздников. Для того, чтобы дети приходили и тракторозаводцы ощущали этот праздник, наступающий Новый год, и принято было решение сделать такую сказочную новогоднюю карусель.