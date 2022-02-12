Все ли кондитеры сладкоежки? Поговорили со специалистом и узнали многое о профессии

Влада Родовская, корреспондент:

Сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к кондитеру Елене Лазовской. Елена Лазовская – в кондитерском искусстве более 6 лет. Преподает мастер-классы, делится личным опытом с учениками. Главный девиз Елены – бери и делай. Влада Родовская:

Расскажите, как начинался ваш путь кондитера?

Елена Лазовская, кондитер:

Мой путь кондитера начался давно. Заказали своему ребенку торт на день рождения, он был красивый, но невкусный. После этого я стала готовить тортики сама на все свои праздники и дни рождения. Он был простой, обычный, но главное – он был вкусный. С этого и начался мой путь. Потом друзья начали просить на их мероприятия что-то приготовить. Влада Родовская:

Где можно обучиться этому мастерству? Елена Лазовская:

Когда я начинала, курсов не было. Доступной информации в интернете тоже не было, поэтому мне пришлось учиться всему самой методом проб, ошибок, выкинутых продуктов в мусорку. Через это каждый начинающий кондитер прошел. Сейчас очень много есть курсов онлайн, офлайн. В интернете тоже есть масса информации. Как я говорю, было бы желание. Если у вас есть желание, то обязательно этому научитесь. Влада Родовская:

А что сейчас пользуется особой любовью у заказчиков? Появились новые тренды?

Елена Лазовская:

Заказчик любит вкусный и качественный продукт. За этим мы и ведем свой этот путь. Он нелегкий, но он безумно красивый, вкусный. Тенденции меняются, мне кажется, раз в полгода, каждый раз что-то новое. Но я не гонюсь за тенденциями. Я делаю то, что в первую очередь нравится мне, и то, что нравится заказчику. Потому что бывают такие интересные дизайны, которые не подойдут для простого праздника. Влада Родовская:

Какие заказы вы любите печь больше всего? Елена Лазовская:

Люблю все заказы, особенно люблю, когда говорят сделать на свой вкус. Это прямо полет фантазии. Можно работать и работать. Больше всего мне нравится штучный десерт, потому что он маленький по объему. Нужно украсить со вкусом, с изыском, чтобы он вызывал аппетит.

Влада Родовская:

Можете назвать плюсы и минусы работы кондитера? Елена Лазовская:

Наверное, когда работа любимая, скажу честно, минусы перекрываются. Потому что вы работаете в своей сфере, получаете удовольствие. Кондитерское искусство нелегкое. Я девочкам на своих мастер-классах говорю, что это адский труд, но если вы готовы в нем работать, если у вас хватает сил, мужества, то будут вас ждать огромные успехи. Будет много довольных клиентов и заказчиков. Плюсы – вы сами распоряжаетесь своим временем, большую часть времени можете посвятить семье и детям. Это тоже немаловажно. У меня есть помощники в лице моего любимого мужа, а также моих детей, которые мне помогают во всех моих вопросах. Все закупки продуктов, коробок, доставка, отправка – это все делает мой любимый муж, за что я ему очень благодарна. Влада Родовская:

Работа кондитера – это работа для сладкоежек?

Елена Лазовская:

Абсолютно не соглашусь, потому что я вместо кусочка тортика предпочту кусочек мяса. Я больше люблю покушать, потому что сладким я не наедаюсь. Не обязательно любить сладости, самое главное – чувствовать вкус и руководствоваться своими внутренними чувствами к тому же десерту. Можно готовить безумно вкусные десерты, даже их не пробуя, если вы понимаете, как правильно сочетать тот или иной ингредиент. Влада Родовская:

У вас есть свои профессиональные секреты изготовления тортов? Елена Лазовская:

Секретов очень много, потому что когда родился ребенок, я работала в декретном. Совмещать работу и малыша – тяжелое удовольствие, поэтому приходилось придумывать для себя какие-то фишки и лайфхаки, чтобы упростить себе жизнь. При этом делать качественный, вкусный продукт и меньше тратить на это времени. Очень много для себя всего придумала и изобрела. Сейчас делюсь с девочками, рассказываю, чтобы их кондитерский путь был легче и проще, и меньше стресса, потому что стресса хватает в этой работе.