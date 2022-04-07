«Я только что вышла из жемчужной хвойной ванны». Чем привлекателен отдых в белорусских санаториях?

Новости Беларуси. Санатории Минской области готовятся к новому туристическому сезону. Отдых в здравницах пользуется большим спросом не только у белорусов, но и у зарубежных гостей, в том числе россиян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их привлекают современные и качественные медуслуги, комфортные условия проживания и красоты Беларуси. В топе лечебницы в курортном поселке Нарочь. В одной из них побывала корреспондент Юлия Минич.

Чистый воздух и завораживающая красота, лазурные воды, высокие сосны и белоснежные лебеди. Это все мядельский край. А если совместить эстетическое удовольствие с полезным отдыхом, таким как оздоровление, то можно получить двойной эффект. Именно Мядельский район богата на здравницы, где представлен широкий спектр услуг.

Юлия Минич, корреспондент:

Это спелеокомната. Здесь созданы специальные условия – имитация нахождения в соляной пещере. Кстати, очень действенная процедура для тех, у кого есть проблемы с легкими. СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» рассказал о плюсах отдыха в Беларуси.