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«Я только что вышла из жемчужной хвойной ванны». Чем привлекателен отдых в белорусских санаториях?

07 апреля 2022 15:20
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Новости Беларуси. Санатории Минской области готовятся к новому туристическому сезону. Отдых в здравницах пользуется большим спросом не только у белорусов, но и у зарубежных гостей, в том числе россиян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их привлекают современные и качественные медуслуги, комфортные условия проживания и красоты Беларуси. В топе лечебницы в курортном поселке Нарочь.

В одной из них побывала корреспондент Юлия Минич.

«Я только что вышла из жемчужной хвойной ванны». Чем привлекателен отдых в белорусских санаториях?-1

Чистый воздух и завораживающая красота, лазурные воды, высокие сосны и белоснежные лебеди. Это все мядельский край. А если совместить эстетическое удовольствие с полезным отдыхом, таким как оздоровление, то можно получить двойной эффект. Именно Мядельский район богата на здравницы, где представлен широкий спектр услуг.

«Я только что вышла из жемчужной хвойной ванны». Чем привлекателен отдых в белорусских санаториях?-4

Юлия Минич, корреспондент:
Это спелеокомната. Здесь созданы специальные условия – имитация нахождения в соляной пещере. Кстати, очень действенная процедура для тех, у кого есть проблемы с легкими.

СПА-процедуры, лечение, развлечения. Директор санатория «Ружанский» рассказал о плюсах отдыха в Беларуси.

«Я только что вышла из жемчужной хвойной ванны». Чем привлекателен отдых в белорусских санаториях?-7

Далее смотрите в видеоматериале.

# Санатории # общество # Юлия Минич # Мария Майнена # Татьяна Пищ # Ольга Анфилец # Ольга Садовская # Фотофакт

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