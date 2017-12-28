Сотрудников канала СТВ отметили в республиканской Госавтоинспекции

Новости Беларуси. Пять человек, в том числе и корреспондент программы «Минщина» Анастасия Хоботова, получили благодарности и сувениры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам начальника управления ГАИ Дмитрия Корзюка, сотрудничество со СМИ – одно из главных направлений деятельности ведомства. Повышение дорожной культуры, воспитание взаимного уважения среди участников дорожного движения – эти задачи без средств массовой информации решить невозможно. И теперь совместная работа приносит плоды: уровень аварийности постепенно уменьшается, а люди все больше информированы о правилах безопасности на дороге.

Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос и вопрос очень открытый. 2018 год будет для нас очень напряженный по линии законотворчества. Я думаю, что начало года – это довольно сложная работа по изменению правил дорожного движения и отчасти административной ответственности.