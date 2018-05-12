На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?

Новости Беларуси. Навести порядок на Аллее любви и увековечить память земляков: на прямую телефонную линию Гомельского горисполкома за три часа работы поступило более 10 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники говорят, что количество обращений за последнее время сократилось в два раза. Горожан в основном интересовали проблемы, связанные с благоустройством.