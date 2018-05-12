На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?
Новости Беларуси. Навести порядок на Аллее любви и увековечить память земляков: на прямую телефонную линию Гомельского горисполкома за три часа работы поступило более 10 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чиновники говорят, что количество обращений за последнее время сократилось в два раза. Горожан в основном интересовали проблемы, связанные с благоустройством.
Александр Сиваков, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома:
Поступил один вопрос по благоустройству парка Фестивальный. Вопрос заключался в том, чтобы привести в нормальное состояние малые архитектурные формы, убрать мусор. Я думаю, оперативно примем меры и наведем там порядок. В дальнейшем поручим администрации держать на контроле этот вопрос.
К слову, далеко не все предложения возможно решить так быстро. Например, увековечить в бронзе память земляков, героев Великой Отечественной братьев Лизюковых, по предварительным оценкам может обойтись городскому бюджету в 300 тысяч рублей. Тем не менее, этот вопрос администрация обещала решить.