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На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?

12 мая 2018 12:31
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Новости Беларуси. Навести порядок на Аллее любви и увековечить память земляков: на прямую телефонную линию Гомельского горисполкома за три часа работы поступило более 10 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники говорят, что количество обращений за последнее время сократилось в два раза. Горожан в основном интересовали проблемы, связанные с благоустройством.

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?-1

Александр Сиваков, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома:
Поступил один вопрос по благоустройству парка Фестивальный. Вопрос заключался в том, чтобы привести в нормальное состояние малые архитектурные формы, убрать мусор. Я думаю, оперативно примем меры и наведем там порядок. В дальнейшем поручим администрации держать на контроле этот вопрос.

На прямую линию к первому зампредседателю Гомельского горисполкома дозвонились 10 человек. О чем спрашивали люди?-4

К слову, далеко не все предложения возможно решить так быстро. Например, увековечить в бронзе память земляков, героев Великой Отечественной братьев Лизюковых, по предварительным оценкам может обойтись городскому бюджету в 300 тысяч рублей. Тем не менее, этот вопрос администрация обещала решить.

# Прием граждан # общество # Александр Сиваков # Фотофакт

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