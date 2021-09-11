«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу

Новости Беларуси. Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла 11 сентября на площади Государственного флага. 166 будущих спасателей, в том числе 15 девушек, которые до этого прошли не только вступительные экзамены, но и курс молодого бойца. На семи факультетах, 19 кафедрах Университета обучают по 18 специальностям.

Александр Максимов, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Обучался пять лет в лицее МЧС при университете гражданской защиты и с самого детства я знал, что я буду спасателем, спасать людей. Поэтому решил стать спасателем, потому что я считаю, что это гордо. Прожить одну жизнь – спасти тысячи.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Рассчитываю, что они с честью и верностью выполнять будут свой служебный долг, закончив учреждение образование, получат свое первое офицерское звание и поступят на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.