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«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу

11 сентября 2021 10:44
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Новости Беларуси. Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу-1

Торжественная церемония прошла 11 сентября на площади Государственного флага. 166 будущих спасателей, в том числе 15 девушек, которые до этого прошли не только вступительные экзамены, но и курс молодого бойца. На семи факультетах, 19 кафедрах Университета обучают по 18 специальностям.

«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу-4

Александр Максимов, курсант Университета гражданской защиты МЧС:
Обучался пять лет в лицее МЧС при университете гражданской защиты и с самого детства я знал, что я буду спасателем, спасать людей. Поэтому решил стать спасателем, потому что я считаю, что это гордо. Прожить одну жизнь – спасти тысячи.

«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Рассчитываю, что они с честью и верностью выполнять будут свой служебный долг, закончив учреждение образование, получат свое первое офицерское звание и поступят на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

«Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу-10

За годы существования Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных в ней прошли обучение свыше 60 тысяч человек.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Максимов # Вадим Синявский # Фотофакт

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