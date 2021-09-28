Аграрии Беларуси ускорили темпы сева озимых. В гродненском регионе засеяли около 60% площадей

Новости Беларуси. Белорусские аграрии ускоряют темпы сева озимых зерновых. Только в гродненском регионе уже засеяли около 60 % запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году темп кампании замедлила погода, помешали дожди. В середине сентября всего за одну неделю в отдельных районах области количество осадков в пять раз превысило климатическую норму. Поэтому в погожие дни работа в полях в буквальном смысле кипит. Увеличили рабочее время – сев идет весь световой день. В отдельных хозяйствах рассматривают возможность организовать даже ночные смены – современные технологии это позволяют. Сложная эпидемиологическая ситуация также влияет на темпы посевной – много механизаторов на больничном. Потому в регионе наладили систему оказания помощи хозяйствам, которые не успевают уложиться в сроки, – привлекают механизаторов с промышленных предприятий.

Александр Кончанин, главный агроном учебно-опытного СПК «Путришки»:

В нашем хозяйстве, СПК «Путришки», на начало посевной работы было запланировано к севу 885 гектаров озимых зерновых. Это озимая пшеница, озимая тритикале и озимая рожь. На сегодняшнее утро нами уже посеяно 625 гектаров, или 71 % от площади. Планируем завершить посевную кампанию 2021 года, наверное, в субботу, или в воскресенье будет завершена.

Сергей Сончик, начальник управления растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

Поставлена задача и Президентом, и правительством на этой неделе завершить сев озимых. В принципе, будем прикладывать все усилия возможные. Технические и организационные меры есть, чтобы выполнить эту задачу. Ближе к концу уже посевной, естественно, будут пересмотрены хозяйства, которые уже давным-давно успешно справились с посевной. Естественно, помогут своим соседям завершить сев в оптимальные сроки.