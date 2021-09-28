Лукашенко на заседании Конституционной комиссии. Что потребовал Президент и какие детали стали камнем преткновения?

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На что еще обратил внимание глава государства, расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Так шумно в комнате ожидания Дворца Независимости, наверное, не было еще никогда. Участники Конституционной комиссии хоть и видятся регулярно (за полгода провели 11 крупных совещаний), но, очевидно, не во всех моментах сошлись мнениями и не обо всем договорились. Обманчиво может даже показаться: разделились на группки по интересам, но по факту, несмотря на разность мнений, он у всех общий – новая Конституция.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть какие-то моменты, на которые мы смотрим по-разному, несмотря на определенную уже согласованность проекта. И я думаю, что сегодня эти жаркие дискуссии продолжатся. Просто нужно помнить, как говорил Конфуций, что единомышленники – это не те, кто думает одинаково, это те, кто думает об одном. Начиная с марта предложения по изменениям в Конституцию появлялись в СМИ, это тут же вызывало реакцию и споры в обществе, да и среди членов самой Конституционной комиссии по отдельным моментам были и есть разногласия.

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

То количество первоначальных замечаний, которые были представлены и вынесены на уровень главы государства, конечно, потребовало продления работы Конституционной комиссии еще на месяц. Большинство из этих замечаний мы все-таки смогли снять и выработать консолидированную позицию. Ряд замечаний еще остался и требует дополнительного нашего внимания. 28 сентября свое мнение по тем вопросам, в которых не сошлись члены комиссии, высказался Президент страны. Все это время он, конечно, внимательно следил за рабочим процессом, но не вмешивался в него, лишь периодически напоминал о сроках. Белорусское общество созрело к переходу на новый уровень, и важно сделать этот шаг своевременно.

Пока же Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона и добавить в него 14 новых. И если закрепление ценностных ориентиров нашего общества не вызывает разногласий (речь о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне, закреплении понятия семьи как союза мужчины и женщины), сохранение конституционных принципов, направленных на обеспечение суверенитета, то, что касается функций и полномочий органов власти, – сплошь вопросы. Безусловно, было бы уместно, если бы после выступления председателя Конституционного суда Президент высказал свое мнение по каждому вопросу, но Александр Лукашенко занимает позицию модератора. Никаких ЦУ – лишь мнения и аргументы.

Александр Шпаковский, политолог:

Если позволите. Здравствуйте, товарищ Президент, уважаемые коллеги. У меня не столько вопрос, сколько я хотел бы проинформировать главу государства и вас всех...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, что вопросы отдельно, а выступления отдельно. Я думаю, что вы выступите сегодня и более широко. Остановимся только на вопросах сейчас. Александр Шпаковский:

Вопросов к председателю у меня нет. Александр Лукашенко:

Нет вопросов или вы не хотите их сейчас пока задавать? Хорошо, Петр Петрович, спасибо. Хорошо, давайте будем обсуждать пока в целом Конституцию. Я обещал, что даже на моем уровне мы – думаю, это в рамках рабочей группы мы прежде всего сделаем – прочтем эту Конституцию от первой страницы до последней.

Начали дискуссию с ВНС. Новый конституционный орган, и пока к его будущему функционалу и формированию больше вопросов, чем ответов. Шпаковский: предлагаю закрепить в Конституции принцип комплектования ВНС, а детализировать на уровне избирательного права. Читайте здесь. Конституционная комиссия предлагает, чтобы в ВНС входили 585 человек, мол, так не будет излишней раздутости, но если вспомнить, что Всебелорусское народное собрание – это вече, народный сход, то хватит ли такого количества мест, чтобы мнения всех слоев общества было услышано?

Александр Лукашенко:

Есть практика, где 2 500, с приглашенными – 3 000. Сейчас мы говорим: 500 человек. Ну это второй парламент. Раньше у нас в парламенте, в котором я работал, было 360, по-моему, человек. Но мало просто определить количество людей, важно понимать, чем конкретно будет заниматься ВНС. В свое время самый первый народный сход спас Беларусь, и эта форма доказала свою эффективность, как бы ни отрицали это скептики. Сегодня идет речь о том, чтобы часть полномочий некоторых государственных органов передать собранию. Да, но каких? И к каким последствиям это может привести? Александр Лукашенко о ВНС: «Двоевластия в стране быть не должно, глава государства есть глава государства». Читайте здесь.

За 3,5 часа прозвучали разные мнения, и, кажется, Конституционная комиссия сама пришла к выводу о том, что нужен дополнительный взгляд. Эдакий аудит, если хотите. Воскресенский о новой Конституции: уже в том проекте, который мы подготовили, потенциал комиссии себя исчерпал. Читайте здесь. Опять-таки работа новой группы не исключает участие членов Конституционной комиссии. После сегодняшнего совещания ее, конечно, никто не будет распускать, ведь цель еще не достигнута – новая Конституция пока не написана. Сегодня было лишь чтение черновика и обмен мнениями. Во Дворце Независимости будет еще не одна подобная встреча. Следующая – через месяц. Столько отвел Президент на внесение правок.