Шар темари как открытка, только без слов: как сделать необычное новогоднее украшение

Новости Беларуси. Те, кто еще не успел обзавестись подарком, может сделать его своими руками. Например, добавить в праздник восточную нотку и соорудить традиционный японский шар темари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его особенность в оригинальной вышивке, которой покрывается изделие. У шара тысячелетняя история, он является символом большой дружбы и уважения.

Для Полины Данченко конец 2017 стал началом творчества. Талант к рукоделию открыла около месяца назад. Начать решила сразу со сложного – изготовления расшитых шаров.

Наступающий год для нее особенный: они с мужем ждут третьего ребенка. В декретном отпуске девушка решила освоить ремесло.

Полина Данченко, мастер:

Узнала случайно в интернете, нашла мастер-класс по этим шарам. Меня очень заинтересовало почему-то сразу, решила попробовать. Смотрела, повторяла, теперь уже пытаюсь сама что-то придумывать. Я делаю это в свое удовольствие. Это очень интересно, увлекательно, расслабляюще.

Эти шары считаются традиционно японскими. Но мало кто знает, что их настоящая родина – Китай. В VIII веке жители Страны восходящего солнца перевезли сувенир к себе и использовали в качестве спортивного мяча. Со временем его функция изменилась.

Мастера стали применять разные материалы и украшать изделия вышивкой. Теперь это предмет роскоши и дорогой подарок на все случаи жизни.

Екатерина Чичерова, СТВ:

Шар темари как открытка, только без слов. В зависимости от того, что хотят пожелать, используют разные цвета ниток. Например, золотой приносит богатство, зеленый – удачу, а красный – любовь.

Процесс создания разделен на несколько этапов. С помощью пакетов и ниток формируется шар. Слой за слоем он обматывается, пока не станет идеально круглым. После чего делаю и разметку рисунка и приступают к вышивке.

В изготовлении такого шара нет строгих канонов – полная свобода творчества. Можно играть с формами и размерами, добавлять внутрь ароматизатор или даже бусины (тогда сувенир будет еще и звучать).

Полина Данченко:

Их можно всегда делать разными. Даже один и тот же рисунок с разными цветами, с разными нитями будет смотреться по-другому. Можно делать новогодние шары в одном виде, но чуть-чуть разные, получается настоящая коллекция красивых игрушек на елку.