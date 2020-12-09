«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?

Так, в индустриальном парке «Великий камень» будет создан совместный с Китаем инновационный центр. Также белорусские ученые планируют присоединиться к испытаниям китайской вакцины от коронавируса.

Новости Беларуси. 9 декабря в НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве между Международной ассоциацией Академий наук и Постоянным комитетом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно позволит реализовать ряд инициатив.

Владимир Гусаков, председатель П резидиума Н АН Беларуси: Для нас это крупное событие – заключить соглашение о сотрудничестве с Постоянным комитетом Союзного государства. Привлекая научные силы такого огромного пространства, мы можем отрабатывать различные проблемы, актуальные для Союзного государства.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Поскольку мы все больший акцент делаем на научно-техническом прогрессе как драйвере, как сейчас принято говорить, экономического развития, то мы любые возможности, которые работают на эту идею, стараемся использовать. Вот одна из таких возможностей – как раз вот это международное (сотрудничество – прим. ред.) с Академией.