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«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?

09 декабря 2020 17:08
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Новости Беларуси. 9 декабря в НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве между Международной ассоциацией Академий наук и Постоянным комитетом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно позволит реализовать ряд инициатив.

Так, в индустриальном парке «Великий камень» будет создан совместный с Китаем инновационный центр. Также белорусские ученые планируют присоединиться к испытаниям китайской вакцины от коронавируса.

«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?-1

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Для нас это крупное событие – заключить соглашение о сотрудничестве с Постоянным комитетом Союзного государства. Привлекая научные силы такого огромного пространства, мы можем отрабатывать различные проблемы, актуальные для Союзного государства.

«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?-4

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Поскольку мы все больший акцент делаем на научно-техническом прогрессе как драйвере, как сейчас принято говорить, экономического развития, то мы любые возможности, которые работают на эту идею, стараемся использовать. Вот одна из таких возможностей – как раз вот это международное (сотрудничество – прим. ред.) с Академией.

«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?-7

«Для нас это крупное событие». Какое соглашение подписали белорусские учёные?-9

В Международную ассоциацию Академий наук входит 16 стран. НАН Беларуси с 2017 года выполняет функцию базовой Академии наук для организации.

# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Григорий Рапота # Фотофакт

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