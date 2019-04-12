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«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

12 апреля 2019 20:50
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Элитная «сталинка» у Белгосцирка, построенная в 1957 году, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы тоже имеет негласный статус дома не для всех.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-1

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-3

Писатели Панченко и Гурский, композитор Оловников, скульптор Селиханов, актриса Ржецкая и режиссер Рахленко, журналисты «Вожыка» – культовые герои эпохи за дверями каждой типовой квартиры. Дом считался по-настоящему «звёздным», рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-6

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Он пострадал только в декоре. Большие квартиры, высокие потолки – это всё осталось.

Заслуженный архитектор БССР Вальмен Аладов живет здесь вместе с супругой. Четырёхкомнатную квартиру площадью 105 метров в 1955 году получили его родители.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-9

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-11

Вальмен Аладов:
На проспекте, в основном, 5-этажные дома. А вот этого часть – 7-этажная. А свыше 5-ти этажей – это лифт и мусоропровод.

И в те времена мусоропровод не делали на лестничной клетке, делали мусоропроводы в каждой квартире.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-14

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-16

В СССР это было обычным явлением. Кто-то заварил его сразу, побоявшись неприятного запаха. Кто-то оставил, как артефакт и дань эпохе. Впрочем, это – не единственный интересный элемент в квартире. Вытяжка на кухне – ровесница дома.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-19

Избавляться от раритета жильцы не торопятся. А вот дровяные трубы – давно в прошлом.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-22

Нинель Аладова, профессор кафедры интерьеров и оборудования БГАИ:
Представляете, мы вселялись в такой дом – большая квартира и дровяные трубы. Я когда рассказываю, мои ребята не верят: «Не может быть, чтоб это было!» Я говорю: «Да, было».

Нинель Аладова – профессор кафедры интерьера и оборудования Белорусской академии искусств. Собственная квартира для неё – лучшее наглядное пособие – лекции для студентов часто проводят прямо в гостиной.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-25

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-27

Профессор признаётся: большая площадь квартиры не оправдывает её недостатков.

Нинель Аладова:
Я очень не люблю свою планировку, скажу откровенно. Её всегда студентам показываю, как очень плохую. А именно: кухня и ве подсобные помещения находятся в конце квартиры. То есть вы заходите, проходите всю эту анфиладу. У нас коридор – 15 метров!

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-30

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-32

Архитектор задумал сделать реконструкцию первых этажей во всех домах на проспекте. На первом этаже этого дома в прежние времена было кафе «Молочное». С ним связана отдельная история.

Вальмен Аладов:
Я хотел назвать его «Арена», потому что рядом с цирком. И такой декор сделать, чтобы было панно стеклянное на торцовой стене, круг – тематика такая цирковая была.

В первый раз в Минске сделали стены, оклеенные тканью.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка-35

# Здания Минска # общество # Вальмен Аладов # Нинель Аладова

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