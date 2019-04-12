На выходных в Минске перекроют движение на Уманской и Кальварийской
Новости Беларуси. Участок от Железнодорожной до проспекта Дзержинского закроют в преддверии капитального ремонта улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На выходных здесь будут укладывать коммуникации. Следующий этап – расширение улицы, после чего её заасфальтируют.
Автобусы номер 57, 90, 166 отправятся в объезд по проспекту Дзержинского. Это коснется и троллейбусов.
Подробную информацию маршрутов транспорта можно узнать на сайте «Минсктранса». На выходных также перекроют Кальварийскую от Мельникайте до перекрестка Тимирязева.
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
По Кальварийской в эти выходные будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части поэтапно. 13 числа движение троллейбусов сохраняется только в сторону Городского Вала. 14-го числа будет закрыто движение по другой половине проезжей части, троллейбусы вообще ходить не смогут.