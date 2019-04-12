Новый арт-объект появился в Первомайском районе Минска

Новости Беларуси. Весеннее настроение на улицах города. На Руссиянова появилась вот такая цветочная конструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Весеннее настроение на улицах города. На Руссиянова появилась вот такая цветочная конструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь символ Первомайского района – васильки. Именно эти цветы встречают минчан на въезде в микрорайон Уручье. Они из нержавеющей стали, так что беспокоиться о сохранности красоты не стоит.
Планы по озеленению и эстетизации у района большие. Цветами украсят территорию вдоль проспекта Независимости и въезды в город.
Татьяна Гордюк, заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Первомайского района:
Запланированы работы по устройству двух композиций на откосе у станции метро. Первая композиция приурочена 50-летию Первомайского района, вторая композиция будет посвящена II Европейским играм.