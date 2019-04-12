Новый арт-объект появился в Первомайском районе Минска

Новости Беларуси. Весеннее настроение на улицах города. На Руссиянова появилась вот такая цветочная конструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь символ Первомайского района – васильки. Именно эти цветы встречают минчан на въезде в микрорайон Уручье. Они из нержавеющей стали, так что беспокоиться о сохранности красоты не стоит.

Планы по озеленению и эстетизации у района большие. Цветами украсят территорию вдоль проспекта Независимости и въезды в город.