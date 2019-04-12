Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона

Новости Беларуси. Время танцев. Уже 13 апреля в парке Челюскинцев будет шумно – открывается танцплощадка «Встреча», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В сезоне-2019 субботние и воскресные вечера «Для тех, кому за…» дополнят программами для более молодой аудитории. Для этого закупили новую звуковую аппаратуру.

Да и сама веранда заметно обновилась и расширилась: появился навес над сценой, убрали старое помещение кассы, добавили скамеек и освещения. Каждые выходные здесь собираются до 800 человек.