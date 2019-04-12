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Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона

12 апреля 2019 20:21
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Новости Беларуси. Время танцев. Уже 13 апреля в парке Челюскинцев будет шумно – открывается танцплощадка «Встреча», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона-1

В сезоне-2019 субботние и воскресные вечера «Для тех, кому за…» дополнят программами для более молодой аудитории. Для этого закупили новую звуковую аппаратуру.

Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона-4

Да и сама веранда заметно обновилась и расширилась: появился навес над сценой, убрали старое помещение кассы, добавили скамеек и освещения. Каждые выходные здесь собираются до 800 человек.

Танцплощадка в парке Челюскинцев готовится к открытию сезона-7

Лидия Вежновец, начальник культурно-массового сектора управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой»:
С 3 мая мы вводим еще одну программу для более молодых людей. Цена на наши программы для людей пожилого возраста будет - 2р.50к. Те программы, которые у нас начинаются в пятницу, будут стоить - 3р.

# Танцы # общество # Фотофакт

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