В Беларусь прибыла представительная делегация Ливии

Беларусь и Ливия развивают весь комплекс традиционно дружественных двусторонних отношений. Накануне вечером в Минск прибыл заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние несколько месяцев состоялся целый ряд белорусско-ливийских встреч. Определены перспективные сферы сотрудничества. Это сельское хозяйство и продовольственная безопасность, промышленность, здравоохранение и фармацевтика, образование и развитие человеческого капитала, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Беларусь обладает значительным экспортным потенциалом. Номенклатура первых поставок уже определена. Кроме этого, мы высокотехнологичное государство, которое производит широкую линейку тракторов для различных целей, пассажирский и грузовой транспорт, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику. Конечная продукция отвечает всем современным требованиям. Нынешний визит продолжает реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.