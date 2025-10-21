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В Беларусь прибыла представительная делегация Ливии

21 октября 2025 05:56
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Беларусь и Ливия развивают весь комплекс традиционно дружественных двусторонних отношений. Накануне вечером в Минск прибыл заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыла представительная делегация Ливии-2

За последние несколько месяцев состоялся целый ряд белорусско-ливийских встреч. Определены перспективные сферы сотрудничества. Это сельское хозяйство и продовольственная безопасность, промышленность, здравоохранение и фармацевтика, образование и развитие человеческого капитала, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Беларусь обладает значительным экспортным потенциалом. Номенклатура первых поставок уже определена. Кроме этого, мы высокотехнологичное государство, которое производит широкую линейку тракторов для различных целей, пассажирский и грузовой транспорт, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику. Конечная продукция отвечает всем современным требованиям. Нынешний визит продолжает реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

# Международное сотрудничество

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