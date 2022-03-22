Пункт размещения беженцев в ТЛЦ «Брузги» прекратил работу

Новости Беларуси. В «Брузгах» прекратил работу пункт размещения беженцев. Все иностранцы, которые временно находились в транспортно-логистическом центре, покинули его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть людей ночью эвакуационным рейсом из Минска направились в Эрбиль. На борт были взяты 98 пассажиров. Остальные, по их просьбе, расселены в гостиницах и санаториях, где будут дожидаться возвращения на родину. Решение беженцев во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем.