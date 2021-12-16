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«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?

16 декабря 2021 17:22
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Новости Беларуси. 16 декабря около 120 беженцев покинули транспортно-логистический центр на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат работы Международной организации по миграции, координаторы которой провели во временном лагере весь вчерашний день. Граждан Ирака и Ирана удалось убедить вернуться на родину по программе добровольного возвращения. Теперь они в гостиницах ожидают следующий рейс домой.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-1

Тем временем в кризисном центре остается около 700 беженцев, которые, несмотря на отсутствие хороших новостей, продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу.  

Корреспондент Константин Герцев работает на границе.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-4

Этот день для 120 беженцев стал последним на белорусско-польской границе. Одна из них – 42-летняя Курда из Ирака. Здесь она переболела воспалением легких, сейчас здоровью ничего не угрожает, но сил терпеть и ждать уже просто нет, поэтому выход один – вернуться на родину.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-7

Курда, беженка:  
Я устала от этого положения, от дискомфорта. 24 часа в сутки вокруг много детей, много мужчин, много женщин. Германия не дает гарантий, и я уже просто хочу домой. Я не хочу возвращаться, но я вынуждена. Я здесь очень долгое время, я устала. Но у меня ничего нет там, в Ираке. Я надеюсь на то, что, может, люди помогут мне. Я не знаю, что делать. Я просто устала.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-10

Константин Герцев, корреспондент:  
Если сравнивать картинку лагеря беженцев в ТЛЦ «Брузги» сейчас и в первые дни, то, конечно, количество беженцев в лагере стало меньше. Но это не может не вселять оптимизм, ведь для этих людей, которые разочаровались в политике Запада, все тяготы и невзгоды подходят к концу.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-13

Международная организация по миграции совместно с МВД Беларуси продолжают работать в рамках добровольной репатриации, и только за сегодня к программе присоединились пять беженцев.  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-16

Несмотря на все, лагерь продолжает жить теми, кто остался. Они уже давно не верят словам западных политиков, но ценят то, как их принял белорусский народ. Поэтому даже покидая лагерь, не забывают в который раз сказать «спасибо».  

«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?-19

Я благодарен Беларуси за помощь, которую она оказала в такой сложной ситуации. Было тяжело, но благодаря помощи белорусов не так тяжело, как могло бы быть.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Мохаммед Рефаат # Фотофакт

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