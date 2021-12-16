«Я не хочу возвращаться, но я вынуждена». Почему беженцы всё-таки решают улететь на родину, где идёт война?

Новости Беларуси. 16 декабря около 120 беженцев покинули транспортно-логистический центр на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат работы Международной организации по миграции, координаторы которой провели во временном лагере весь вчерашний день. Граждан Ирака и Ирана удалось убедить вернуться на родину по программе добровольного возвращения. Теперь они в гостиницах ожидают следующий рейс домой.

Тем временем в кризисном центре остается около 700 беженцев, которые, несмотря на отсутствие хороших новостей, продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу. Корреспондент Константин Герцев работает на границе.

Этот день для 120 беженцев стал последним на белорусско-польской границе. Одна из них – 42-летняя Курда из Ирака. Здесь она переболела воспалением легких, сейчас здоровью ничего не угрожает, но сил терпеть и ждать уже просто нет, поэтому выход один – вернуться на родину.

Курда, беженка:

Я устала от этого положения, от дискомфорта. 24 часа в сутки вокруг много детей, много мужчин, много женщин. Германия не дает гарантий, и я уже просто хочу домой. Я не хочу возвращаться, но я вынуждена. Я здесь очень долгое время, я устала. Но у меня ничего нет там, в Ираке. Я надеюсь на то, что, может, люди помогут мне. Я не знаю, что делать. Я просто устала.

Константин Герцев, корреспондент:

Если сравнивать картинку лагеря беженцев в ТЛЦ «Брузги» сейчас и в первые дни, то, конечно, количество беженцев в лагере стало меньше. Но это не может не вселять оптимизм, ведь для этих людей, которые разочаровались в политике Запада, все тяготы и невзгоды подходят к концу.

Международная организация по миграции совместно с МВД Беларуси продолжают работать в рамках добровольной репатриации, и только за сегодня к программе присоединились пять беженцев.