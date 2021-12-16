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Отец новорождённой девочки на границе пока не может вернуться с семьёй на родину. Что он планирует делать?

16 декабря 2021 17:20
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Новости Беларуси. 16 декабря около 120 беженцев покинули транспортно-логистический центр на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат работы Международной организации по миграции, координаторы которой провели во временном лагере весь вчерашний день. Граждан Ирака и Ирана удалось убедить вернуться на родину по программе добровольного возвращения. Теперь они в гостиницах ожидают следующий рейс домой.  

Отец новорождённой девочки на границе пока не может вернуться с семьёй на родину. Что он планирует делать?-1

Тем временем в кризисном центре остается около 700 беженцев, которые, несмотря на отсутствие хороших новостей, продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу.  

Корреспондент Константин Герцев работает на границе.  

Отец новорождённой девочки на границе пока не может вернуться с семьёй на родину. Что он планирует делать?-4

Но есть и те, кто покинуть Беларусь сейчас не может, и причина этому крайне приятная – рождение ребенка. Рэбас стал отцом менее недели назад, его жена с малышкой Мелиной до сих пор в Гродненском перинатальном центре. Он уверен, что его семья сможет попасть в Европу, но профессионализм белорусских врачей не забудет никогда.  

Отец новорождённой девочки на границе пока не может вернуться с семьёй на родину. Что он планирует делать?-7

Рэбас Ахмад, беженец:  
Доктора молодцы. Делают все что могут в таких условиях. Я им доверяю. Я говорил с женой – мы общаемся по мессенджеру – она хорошо себя чувствует, как и наш ребенок. Врачи заботятся о них. Мой следующий шаг – найти подходящие для них условия, потому что здесь не место для новорожденного.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Рэбас Ахмад # Константин Герцев # Фотофакт

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