Отец новорождённой девочки на границе пока не может вернуться с семьёй на родину. Что он планирует делать?
Новости Беларуси. 16 декабря около 120 беженцев покинули транспортно-логистический центр на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат работы Международной организации по миграции, координаторы которой провели во временном лагере весь вчерашний день. Граждан Ирака и Ирана удалось убедить вернуться на родину по программе добровольного возвращения. Теперь они в гостиницах ожидают следующий рейс домой.
Тем временем в кризисном центре остается около 700 беженцев, которые, несмотря на отсутствие хороших новостей, продолжают надеяться на гуманитарный коридор в Европу.
Корреспондент Константин Герцев работает на границе.
Но есть и те, кто покинуть Беларусь сейчас не может, и причина этому крайне приятная – рождение ребенка. Рэбас стал отцом менее недели назад, его жена с малышкой Мелиной до сих пор в Гродненском перинатальном центре. Он уверен, что его семья сможет попасть в Европу, но профессионализм белорусских врачей не забудет никогда.