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«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны

03 мая 2021 11:18
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Новости Беларуси. Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны-1

Федор Лисовский освобождал нашу страну от фашистов. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За Варшаву», «За взятие Кенигсберга». В августе освободителю исполнится 102 года. Военный оркестр исполнил для ветерана легендарную песню «День Победы», которой он также подпевал.

«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны-4

Федор Лисовский, ветеран Великой Отечественной войны:
Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь. И что это не даром. Что есть люди, которые понимают меня. И поддерживают даже в этот период моей долгой жизни. Спасибо вам всем.

«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны-7

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения прежде всего нашим ветеранам, которые ценой собственной жизни выполняли воинский долг. Плюс к этому, мы на примере ветеранов воспитываем новое поколение защитников Отечества.

«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны-10

Сегодня в Витебске проживает более 160 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Пятерым в этом году исполняется 100 лет.

# Великая Отечественная война # общество # Федор Лисовский # Денис Кривенцов # Фотофакт

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