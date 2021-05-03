«Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь». Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Витебские десантники накануне 9 Мая поздравили участника Великой Отечественной войны с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Лисовский освобождал нашу страну от фашистов. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За Варшаву», «За взятие Кенигсберга». В августе освободителю исполнится 102 года. Военный оркестр исполнил для ветерана легендарную песню «День Победы», которой он также подпевал.

Федор Лисовский, ветеран Великой Отечественной войны:

Я настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь. И что это не даром. Что есть люди, которые понимают меня. И поддерживают даже в этот период моей долгой жизни. Спасибо вам всем.

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения прежде всего нашим ветеранам, которые ценой собственной жизни выполняли воинский долг. Плюс к этому, мы на примере ветеранов воспитываем новое поколение защитников Отечества.