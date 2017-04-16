«Я католик, супруга у меня православная»: как белорусы отмечают Пасху

Новости Беларуси. Начинаем выпуск со светлых, или, как принято говорить у христиан, благих вестей. Православные и католики 16 апреля отмечают Пасху, или Воскресение Господне. Формально сторонниками православия в Беларуси считаются около 4,5 миллиона человек. Католиков – почти 1,5 миллиона. Однако за праздничным столом Пасху отмечают абсолютное большинство белорусов.

Президент Александр Лукашенко по доброй многолетней традиции этот день встречает вместе с верующими в регионах страны. В этом году глава государства зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района. После чего обратился к верующим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия БУТ, СТВ:

Воистину воскрес! Благую весть о настоящем чуде сегодня несут миллионы христиан по всему миру. Как такие корзинки с угощениями для освещения в церквях и костелах. Пасху в этом году одновременно празднуют и православные, и католики.

Подарить каждому другу семьи в этот светлый праздник по самодельному прянику – традиция многодетной семьи Катович. В этом году Алена приготовила почти сотню лакомств. Ведь по мере того, как растет их семья, растет и ее окружение.

Тодор Катович, житель Витебска:

Этот я подарю дедушке, этот – бабушке, а вот этот я сам съем.

Алена Катович, многодетная мама, житель Витебска:

Мне так понравилось, что я стала их делать по каждому поводу удобному. И на день рождения, и на 8 марта, и вот на Пасху обязательно. В этом году из-за того, что празднуем сразу все – и католики, и православные – приходится делать для всех и для многих.

Не прерывает свою традицию и Виктор Кузьменков. Будучи еще мальчишкой за неделю до Пасхи с отцом коптил в бане мясо, кусками и целыми окороками. Круглосуточно. На еловых ветках. И едва ли не на всю деревню.

Виктор Кузьменков, житель деревни Ольгово:

Три последних кусочка, остальные все я раздал. Здесь полностью все это было завешано. Где-то примерно около 40 окороков и все это коптилось трое суток.

Ольга Игнатик, житель деревни Пушки:

Мы на Пасху ждем детей, внуков, накрасили вон около 6 десятков яиц. Я даже не считала. Много накрасила, чтобы всем хватило.

Тишину в доме Игнатиков вот-вот нарушит радостных смех четверых внуков. Сегодня все собираются за одним столом, во главе – самые старшие. Кстати, за 35 лет совместной жизни у супругов это, вероятно, пятидесятая Пасха.

Виктор Игнатик, житель деревни Пушки:

Я католик, супруга у меня православная. Празднуем праздники мы два раза в году: и Рождество, и Благовещение, и Пасху. Я к этому очень терпимо отношусь.

Ольга Игнатик:

У нас в стране конфессии все живут дружно. Это очень хорошо.

Ольга Игнатик даже стала инициатором создания в Пушках православного прихода, чему муж-католик только рад.

Анастасия Бут:

В 2011 году на этом месте были лишь ветхие стены. За 5 лет сельчане на собственные средства отстроили такую небольшую и уютную церквушку.

А этот храм в Барани Оршанского района тоже расположился в приспособленном здании. Ранее здесь была лодочная станция, где спасали человеческие жизни. Собственно, ту же цель преследует сегодня и церковь: спасает души людские.

Тамара Фенаберова, прихожанка храма Преображения Господня города Барань:

Пять причин нас приводит в храм: молитва, исповедь, пост, причастие и, конечно, любовь. Мы должны все любить друг друга.

Валентина Погожая, прихожанка храма Преображения Господня города Барань:

Стараемся, чтобы в храме была чистота и порядок. Посещаем мы храмы часто другие, но, мне кажется, наш храм – самый уютный.

История же этого храма весьма непростая. Старая деревянная церковь ХVIII века сейчас находится в белорусском музее народной архитектуры и быта. В ней молились люди даже во время войны. В обновленном же храме Преображения Господня сегодня проходит праздничная литургия, которую посетил и Александр Лукашенко. Традиционно пасхальное воскресенье глава государства проводит вдалеке от столицы. Президент Беларуси подарил храму икону «Иисус Христос Вседержитель». А после зажег свечу и поприсутствовал на службе.

Глава государства поздравил всех верующих со светлым праздником пасхи и поблагодарил за труд белорусских священнослужителей. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь справится со всеми трудностями, а этот год во многом должен стать переломным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня день христиан, всех христиан. Давайте как самые большие конфессии, самая большая – православная, из этого храма пошлем наше приветствие христианам-католикам, которые также сегодня празднуют этот великий светлый праздник. Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить. Я хочу обратиться ко всем своим родным людям, землякам, пожелать вам крепкого здоровья. Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И этот год будет переломным.

Несмотря на ненастную погоду, в храме сегодня многолюдно. Среди прихожан и Ольга Котова. Служба в пасхальное утро для ее большой семьи – больше чем традиция. С главой государства женщина уже встречалась, когда Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручал ей орден матери. В свои 28 у нее уже пятеро детей.

Муж Ольги, к слову, настоятель местного храма. Сегодня он молится за всех христиан и прославляет Господа. В детстве же на Пасху звонил в колокола, оповещая мир о воскрешении Иисуса.

Иерей Вадим Котов, настоятель храма Преображения Господня города Барань:

Вспоминаю пасху своего детства, на колокольне звонил, вокруг храма крестный ход. Конечно, детские моменты, когда благодать божья сердца касается человеческого, это особо так ощущалось. Может быть, Господь именно призывал меня тогда на священническое служение.