«Этот сигнал примут на другой планете»: белорусский спутник «Белинтерсат-1» на орбите 454 дня

Новости Беларуси. Запустив свой первый спутник, Беларусь стала полноправной космической державой. Поэтому прошедший на неделе День космонавтики, конечно, праздник для всего человечества, но для нашей страны – это еще повод задуматься о новых горизонтах. Да и членство Беларуси в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях обязывает.

Орбита Земли сегодня становится новым рынком, а космические технологии – важным фактором развития не только науки, но и экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для выпускника мехмата Евгения утро начинается далеко не с кофе. Бесконечные цифры на мониторах, постоянно меняющиеся данные с орбиты и сам спутник, который, как капризная дама, требует от дежурного смены постоянного внимания. Эти три кита космической работы на земле держат в тонусе лучше всякого энергетика. Тем более что в ЦУПе с этим предельно строго.

Евгений Менько, начальник дежурной смены центра управления полетами спутника «Белинтерсат-1»:

У нас здесь запрещается принимать пищу. На смене всегда должны быть два человека.

А контролировать есть что. Второй по счету – по масштабу первый – белорусский спутник связи «Белинтерсат-1» на орбите без малого 454 дня. Разработанный при помощи китайских коллег он отправился покорять звезды с космодрома Сичан. Эти кадры – живая история.

И наш спутник в космосе вполне комфортно себя ощущает и на коммерческом поприще – ТВ-сигнал и Интернет сателлита уже используют в Китае, Европе и даже Африке. А концу года специалисты рассчитывают загрузить мощность «Белинтерсата-1» еще на 10%: миру – связь, а Минску – «космическая» прибыль.

Андрей Абрамов, руководитель проекта «Белинтерсат»:

95% ресурса спутника нацелено на экспорт, на получение валютных средств в нашу страну. Мы получаем разрешение на вещание в Индии. Летом этого года мы надеемся выйти на индийский рынок.

Кстати, зона покрытия спутника – почти все восточное полушарие. И за его работой из Станьково наблюдает 40 человек. Средний возраст персонала – 26 лет. Но даже в этих по-научному холодных коридорах отыскалось место разрисованному ящику для макулатуры и даже растениям. Происхождение цветов нам раскрыли быстро.

Дмитрий Мельниченко, инженер отдела мониторинга центра управления полетами спутника «Белинтерсат-1»:

Цветы – это связано с тем, что один из инженеров – девушка, она поддерживают такую атмосферу сада.

Вот эти многочисленные мониторы – отдел телевидения. Своеобразный центр поддержки клиентов. Который среди прочего имеет и полезные функции для самих работников: смотреть выпуски новостей минимум из восьми стран – уже традиция. Но всю мощь спутника поддерживает целых шесть тарелок. Одна из них – размером с четырехэтажку.

Алексей Волков, СТВ:

Одна десятая секунды до Земли. Время, за которое спутник передает сигнал высокого качества вот на эти антенны. В перспективе такие технологии позволят белорусским журналистам вещать с места событий в прямом эфире сразу на полмира.

Это доступ фактически в любой телевизор, компьютер или другой гаджет. Привкус научной фантастики усиливается с пониманием реальных мощностей тарелок – в Андромеду не дозвонишься, но вот при случае наладить близкие контакты третьей степени – вполне. Ваш ход, внеземные цивилизации.

Андрей Янович, начальник отедла телевидения, связи и передачи данных центра управления полетами спутника «Белинтерсат-1»:

Наш спутник находится на высоте геостационарной орбиты, примерно 36 тысяч км, то есть в теории можно отправить сигнал намного-намного дальше. И этот сигнал примется на какой-то другой планете.

За более чем полувековую историю космических полетов Землю в иллюминаторе видели трое белорусов. Но наверняка, как и любой журналист мечтает написать роман, так и работник этого комплекса хочет покорить космос. Или нет?

Дмитрий Мельниченко:

Я просто приземленный человек – связист. Летают пусть в космос космонавты, а мы будем их связью обеспечивать отсюда.

Андрей Янович:

Кто знает, что будет через 50 лет. Может, это будет нормальным – съездить на выходные на МКС, почему бы и нет. Я бы очень хотел побыть на МКС, посмотреть на Землю из иллюминатора.

Евгений Менько:

Если бы мне предложили я бы согласился. Кто не мечтает увидеть Землю из космоса. Такие виды!