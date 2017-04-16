«Я сделал глупость, думал, что закончится иначе»: как борются с наркотиками пациенты, врачи и спецслужбы

Новости Беларуси. Недуг, о котором пойдет речь в следующем материале вылечить сложно. Лекарств против него просто не существует. А проблема поразила все страны мира. По приблизительным оценкам, число употребляющих наркотики превышает 200 миллионов человек. Но сколько их на самом деле, подсчитать сложно.

Самостоятельно за помощью обращается мизерный процент. Большинство «подсаженных» ни о чем, кроме поиска дозы, думать уже не может. Поэтому они – одни из главных распространителей ВИЧ/СПИД – часто идут на преступления, умирают от передозировки. В Минске за последнее время удалось вдвое уменьшить число наркозависимых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Женю привезли несколько минут назад. Диагноз: острое отравление опиатами. Простым языком, передозировка. Причем, уже не первая в его жизни. На сей раз скорую вызвала мать. А ведь только сегодня мужчина покинул профильный стационар. Уже через пару часов выписку Женя отметил свежей дозой.

Евгений, стаж зависимости – 17 лет:

Встретил знакомых, они угостили наркотиками. Я не отказался. Я сделал глупость. Думал, что закончится иначе.

Иначе не закончилось. Мужчине – 31. Последние 17 прошли в дурмане. Отсутствие семьи, работы, а в довесок букет заболеваний. В числе которых – ВИЧ и гепатит С.

Станислав Варшавский, врач-токсиколог токсикологического отделения Больницы скорой медицинской помощи Минска:

При возвращении в его обычную среду рецидивы неизбежны, в том, что он поступит к нам еще, не сомневаемся.

Каждые сутки в Минскую больницу скорой помощи поступает от трех до пяти пациентов с передозировкой наркотиками. Большинство – мужчины. Половина – безработные. Возраст колеблется от 14 до 35 лет. Саше, к примеру, всего 21. Любителя «солей» накрыло возле подъезда. Там без сознания парень провел 36 часов. Затем – пять суток реанимации, три операции и месяц в больнице.

Александр, стаж зависимости – 5 лет:

Взял себе 0,3 хорошего товара, вроде, а оказался «крокодил». Вместо одного там по формуле мышьяк, мне сказали. Еле успели откачать. Я с врачом вот так поговорил, спросил, на сколько я примерно себе жизнь укоротил. На 10-15 лет? Он просто кашлянул. На 20-25? Он кивнул головой.

При этом медики не могут не отметить следующую тенденцию: передозировок в столице становится меньше. Так, если в 2015 году данную патологию зафиксировали у 745 минчан, то уже в 2016 году количество пациентов уменьшилось до 619 человек. Правда, на общем фоне снижения наркотизации тяжелеет комбинация веществ, а значит эффект может быть в прямом смысле убойным.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска:

Возникают ситуации, особенно вот у девочек, очень тяжелые осложнения. Даже бывает и кровоизлияние в головной мозг. И нарушения ритма. И кардиотоксический эффект очень сильный наносят психоактивные вещества.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Этот болотистый овраг очень плохо просматривается. Именно поэтому место стало весьма популярным среди минских ценителей дурмана. Распространители здесь постоянно делают закладки. Причем, располагаются тайники под деревом, камнем и, конечно, в дупле. Именно поэтому земля здесь изрыта изрядно.

Наркоторговцы используют бесконтактный способ сбыта. С клиентами договариваются в Интернете. После того, как деньги приходят на электронный кошелек, дают наводку. Со стороны это напоминает квест.

Евгений, оперативный сотрудник отдела по наркоконтролю:

Был инцидент, когда здесь находилось около 4 человек. Они поодиночке ходили с мобильными телефонами, отслеживали свои адреса, подходили к дереву, рылись. Это лично мы видели, так как мы отрабатывали данную территорию.

Лес под Гатово. Вместе с оперативниками идем по координатам задержанного «минера». Распространитель указал на три закладки. Одна из них, к счастью, оказалась нетронутой. Двойной пакет, обтянутый изолентой, отправится на экспертизу.

Только за два первых месяца нынешнего года по линии столичного наркоконтроля выявлено 243 преступления. Более половины из них связаны со сбытом психотропов.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

На сегодняшний день количество преступлений, если анализировать с аналогичный периодом прошлого года, снижено на 20%. В прошлом году одним из лидирующих преступлений являлось распространение наркотиков через Интернет, через закладки. Благодаря действиям сотрудников милиции было перекрыто значительное количество интернет-магазинов, где эти наркотики распространились. Задержано огромное количество лиц, которые занимались оборотом.

Татьяна Ревизоре:

С выходом декрета № 6 на дискотеках усилен контроль. Сегодня клиенты под кайфом могут стоить заведению лицензии. Так что подозрительные посетители отсеиваются еще на стадии допуска в клуб.

Как раз на неделе столичный наркоконтроль отрабатывает места массового отдыха молодежи. В частности, оперативники работают со службой безопасности клубов. Охрана проходит инструктаж.

Вот хозяин этой квартиры предпочитает уединенную обстановку. Говорит, скромно варил опий у себя на кухне. Здесь же радушно угощал друзей. Впрочем, рецепт коронного блюда гостеприимному кулинару придется позабыть.

Александр, варил опий у себя на кухне:

Ко мне приходили друзья. Принимали. Потом ворвались сотрудники милиции, ОМОНа. Завели уголовное дело по статье 328, часть первая.

Статья 328. Ее первую часть наизусть знает и Костя. Парень сейчас на «химии». В его случае ограничение свободы продлится три года. Про такой побочный эффект спайса не рассказывали. О пристрастии сына узнала мать. Однако достучаться через разговоры не получилось.

Константин, осужденный к ограничению свободы:

Потом она уже совсем не знала, как поступить и занесла все в милицию. Сначала даже не верилось. Потом, как сюда заехал, привыкал месяц. Понятное дело, сам виноват. Мог бы быть на свободе, работать, заводить семью.

Дарья Самцова, волонтер реабилитационного центра:

Из-за наркотиков я потеряла все. У меня забрали двоих детей. У меня умер муж, тоже наркоман. Заработала все заболевания: ВИЧ, гепатит, энцефалопатию головного мозга. Мне чуть не ампутировали ногу. Честно говоря, я не верила, что что-то можно изменить в этой жизни.

Поверить было непросто. Алкоголь с 12 лет, первая инъекция – в 14. Сейчас Даше – 29. Позади шесть месяцев реабилитации. Затем – социальная адаптация. В центр, где помогают таким как она, девушка приходит и сегодня. Правда, уже в качестве волонтера.

Дарья Самцова:

На мой взгляд, должна нестись информация о том, что есть люди, у которых получилось. И они могут этим делиться. Помощь одного зависимого другому для меня ни с чем не сравнима.

Сегодня на учете в наркологии Минска состоят более 5,5 тысяч человек. Несколько лет назад таких пациентов было в полтора раза больше. Ситуация стабилизировалась, однако проблема по-прежнему острая. Ведь если отравление можно купировать антидотом, то для борьбы с самой зависимостью одного противоядия явно недостаточно.