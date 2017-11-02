«Снять майку – и платье становится вечерним»: тренды моды осени и зимы 2017 года

Наступивший сезон осень-зима отличается разнообразием стилей. И что приятно, ими можно играть, их можно смешивать.
Спорт-шик и эклектика доминируют.
Наступивший сезон осень-зима отличается разнообразием стилей. И что приятно, ими можно играть, их можно смешивать.
Спорт-шик и эклектика доминируют.
А их сочетание даст вам преимущество в удобстве и актуальности.
Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Анималистические принты сейчас в тренде. Имеются в виду различные животные принты – леопард, питон.
Очень классно миксовать этот принт с элементами стиля 70-ых.
Например, брюки клёш, головные уборы, бахрома.
Тренд поколения – дизайнеры стремятся к экологичности.
Поэтому искусственый мех и экокожа – как палочка-выручалочка в холодном сезоне.
Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Мех в моде сейчас как нюдовых оттенков, так и совершенно каких-то экстравагантных безумных расцветок. Нюд, вообще, как оттенок, может быть как светло-розовый, так и светло-коричневый.
Вся эта цветовая гамма сейчас актуальна.
В моде сейчас массивные украшения и, по-прежнему, не сдают позицию чокеры. Чем массивнее, тем лучше.
Мода подстаривается под ритм жизни.
Многие фасоны отвечают главному требованию – универсальности.
Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Такие повседневные фасоны можно носить как днём, так и вечером.
Например, днём платье хорошо смотрится в комплекте с майкой.
А вечером достаточно просто снять майку – и платье становится вечерним. Интересное решение - дополнить его чокером, лентой. Обувь может быть как классическая повседневная удобная, так и грубой, неформальной.
А эти образы демонстрируют нам игру контрастов.
Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:
Объёмный низ, лёгкий, фатиновый, в сочетании с экокожей, таким брутальным материалом. Также итальянское кружево, шёлк сочетаются у нас с грубыми ботинками.
Не бойтесь экспериментировать, миксовать различные фасоны, ткани, материалы.
Это то, что поможет выразиться в этом сезоне.