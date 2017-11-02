«Снять майку – и платье становится вечерним»: тренды моды осени и зимы 2017 года

Наступивший сезон осень-зима отличается разнообразием стилей. И что приятно, ими можно играть, их можно смешивать. Спорт-шик и эклектика доминируют.

А их сочетание даст вам преимущество в удобстве и актуальности.

Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:

Анималистические принты сейчас в тренде. Имеются в виду различные животные принты – леопард, питон.

Очень классно миксовать этот принт с элементами стиля 70-ых.

Например, брюки клёш, головные уборы, бахрома.



Тренд поколения – дизайнеры стремятся к экологичности.

Поэтому искусственый мех и экокожа – как палочка-выручалочка в холодном сезоне.

Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:

Мех в моде сейчас как нюдовых оттенков, так и совершенно каких-то экстравагантных безумных расцветок. Нюд, вообще, как оттенок, может быть как светло-розовый, так и светло-коричневый.

Вся эта цветовая гамма сейчас актуальна. В моде сейчас массивные украшения и, по-прежнему, не сдают позицию чокеры. Чем массивнее, тем лучше. Мода подстаривается под ритм жизни. Многие фасоны отвечают главному требованию – универсальности.



Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:

Такие повседневные фасоны можно носить как днём, так и вечером.

Например, днём платье хорошо смотрится в комплекте с майкой.

А вечером достаточно просто снять майку – и платье становится вечерним. Интересное решение - дополнить его чокером, лентой. Обувь может быть как классическая повседневная удобная, так и грубой, неформальной.



А эти образы демонстрируют нам игру контрастов.





Анастасия Карасева, редактор модного журнала, организатор fasion-ивентов:

Объёмный низ, лёгкий, фатиновый, в сочетании с экокожей, таким брутальным материалом. Также итальянское кружево, шёлк сочетаются у нас с грубыми ботинками.