Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов

Новости Беларуси. Беларусь готова перейти на 2-паспортную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иметь внутренний и заграничный паспорта белорусы смогут после введения в нашей стране биометрических документов.

Данный вариант уже проработан с международными организациями и теперь предлагается для рассмотрения государственным органам.

Ожидается, что паспорта нового поколения внедрят уже с января 2019 года. Они позволят оперативно устанавливать личность владельца, быстрее проходить пограничный контроль. К тому же, такие документы лучше защищены от подделки и несанкционированного считывания информации.