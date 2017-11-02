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Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов

02 ноября 2017 09:33
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Новости Беларуси. Беларусь готова перейти на 2-паспортную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иметь внутренний и заграничный паспорта белорусы смогут после введения в нашей стране биометрических документов.

Данный вариант уже проработан с международными организациями и теперь предлагается для рассмотрения государственным органам.

Ожидается, что паспорта нового поколения внедрят уже с января 2019 года. Они позволят оперативно устанавливать личность владельца, быстрее проходить пограничный контроль. К тому же, такие документы лучше защищены от подделки и несанкционированного считывания информации.

Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году (здесь подробности).

# общество # Документы

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