Уникальную операцию 13-летней девочке из Тбилиси провели белорусские хирурги

Отметим, что сегодня иностранцы все чаще обращаются в белорусские клиники.

Редкое смертельное заболевание сердца у жительницы Тбилиси выявили шесть лет назад. Теперь девочка получила шанс на жизнь, ее состояние улучшается с каждым днем. Это уже не первая подобная операция, которую проводит Республиканский научно-практический центр «Кардиология».

Новости Беларуси. Белорусское сердце для грузинской девочки. Отечественные хирурги провели уникальную операцию по трансплантации 13-летней пациентке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Иностранные граждане, видя, что у нас на высоком уровне трансплантация сердца, трансплантация сердца и легких, они к нам обращаются. Конкретно – это Министерство здравоохранения Украины, это Грузия, это Молдавия, это Израиль (и оттуда были пациенты), это Россия.

То есть достаточно много пациентов из окружающих стран.

Лучших медицинских работников в канун профессионального праздника наградили в Минске. Во Дворце Республики назвали тех, кто достиг высот в профессии. Оценен труд педиатров, терапевтов, хирургов, детских врачей и медицинских сестер.

Сегодня в Беларуси многое делается для повышения имиджа медработника.

Новые технологии позволили сократить смертность и повысить продолжительность жизни. Достигнуть таких показателей не удалось бы без фундаментальных основ отечественной школы. Здравоохранение Беларуси обладает мощным кадровым потенциалом как в области практики, так и в сфере науки.