«Я готовился, три дня не ел»: как в Минске прошли международные соревнования по поеданию драников на скорость

Кухню Южной Африки называют симбиозом мирового кулинарного искусства. Теперь в копилке Юнис – еще один рецепт. Драники девушка любит, но готовит их впервые. И пусть дебютный блин вышел почти как в поговорке, зато уже на второй сковороде она готова дать фору…

Будущие инженеры учиться в Минск приехали из Блюмфонтейна – судебной столицы ЮАР. Белорусские блюда прочно вошли в студенческий быт.

Румяные оладьи не успевают остывать… Расходятся в момент…

Беннет Нкхаси, участник международных соревнований по поеданию драников на скорость (ЮАР):

Драников за раз могу съесть сто!

И так ли это – узнаем уже очень скоро. Финальный штрих в блюдо – и гастрономическая репетиция выходит на новый уровень.

Турниры по скоростному поеданию пищи популярны во всем мире. Беларусь – не исключение. Впервые праздник живота принял международный формат: участвуют едоки из восьми стран. Кроме белорусов, это представители Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Польши, Украины и ЮАР.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Порции хрустящих картофельных оладий готовят прямо на месте. Конкурсантам они достаются с пылу с жару. Только представьте, участники турнира должны будут осилить около десяти килограммов драников.

Задание для желудка – это пять драников весом в триста граммов. Запивать можно водой, а заправлять сметаной. Главное – опустошить тарелку как можно быстрее. Об этикете придется забыть даже дамам.

Мария Котковская, участник международных соревнований по поеданию драников на скорость (Беларусь):

Я очень старалась. Мои девчонки за меня болеют. Все ради них. Я сама люблю готовить. И часто готовлю драники, потому что это любимое блюдо моего мужа.

Здесь все, как в настоящем спорте. Доля секунды может решить все. Самый скоростной едок определяется в каждой четверке. Победители сыты не только победой, а те, кто сегодня не смог, обещают взять реванш.

Павел Михеев, участник международных соревнований по поеданию драников на скорость (Россия):

Я готовился, три дня не ел.

По итогам пяти раундов у мужчин и трех – у женщин определились чемпионы. Три первых места у белорусок. Среди сильной половины белорус лишь третий. Первое место – Украина, второе – ЮАР.

Александр Калинин, главный судья международных соревнований по поеданию драников на скорость:

Сорок секунд – это Украина. Это мировой рекорд. Феноменально. У ЮАР – 44 секунды.

Лучший результат появится на страницах книги рекордов. Что же до остальных? Рецепт белорусских драников, освоенный на студенческой кухне, обещают повторить и на другом континенте.