В Минске побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников: видеофакт

Новости Беларуси. И напоследок – новость, которая обязательно должна оставить приятное послевкусие. В Минске сегодня побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание с национальным колоритом организовали на территории Червенского рынка. Любителей вкусно поесть было хоть отбавляй. Вызвались даже участники из других стран – Азербайджана, ЮАР, Польши, Израиля. Картофельные блины подавали, как это и принято, со сметаной.

Охотно свои порции гурманы уминали, как оказалось, не только ради победы, но и потому что было очень вкусно.