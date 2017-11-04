В Минске побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников: видеофакт

Новости Беларуси. И напоследок – новость, которая обязательно должна оставить приятное послевкусие. В Минске сегодня побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И напоследок – новость, которая обязательно должна оставить приятное послевкусие. В Минске сегодня побит мировой рекорд по скоростному поеданию драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязание с национальным колоритом организовали на территории Червенского рынка. Любителей вкусно поесть было хоть отбавляй. Вызвались даже участники из других стран – Азербайджана, ЮАР, Польши, Израиля. Картофельные блины подавали, как это и принято, со сметаной.
Охотно свои порции гурманы уминали, как оказалось, не только ради победы, но и потому что было очень вкусно.
В итоге быстрее всех с поставленной задачей справился гость из Украины. 5 драников общим весом в триста граммов были съедены за сорок секунд. Что ж, аппетиту участника можно только позавидовать.