«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?

Новости Беларуси. Крещение – один из главных православных праздников отмечают в Минске. По традиции, в этот день освещают воду и окунаются в прорубь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в Центральном районе одной из точек для погружения стала спасательная станция «Дрозды». К крещенским купаниям присоединились около 200 человек. Среди них – студенты и преподаватели университета физической культуры.

Это совместная акция вуза и районной общественной организации «Белая Русь». На станции работала полевая баня, торговые точки с горячими напитками. Обустроили мужскую и женскую раздевалки.

Наталья Воронова, председатель Центральной районной общественной организации «Белая Русь»:

Независимо от того, какой это день недели, суббота, воскресенье, будний день, мы обязательно пересекаемся, проводим вот такую вот церемонию благословения с участием представителя церкви.

Валентин Денис, студент Белорусского государственного университета физической культуры:

Я сюда пришел впервые, я ни разу до этого не окунался. Решил испытать новые ощущения. Мне понравилось. Очень приятно.

Иерей Михаил Зараник, клирик прихода Храма Преображения Господня:

Есть у нас такая православная традиция – в этот праздник приходить на ближайшую реку, водоем и освящать воду. Конечно, это всего лишь традиция. Самое главное, чтобы мы приобщились к Богу, это цель наша. Это всего лишь те средства, которые помогают нам объединиться с Богом.