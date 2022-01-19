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«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?

19 января 2022 19:01
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Новости Беларуси. Крещение – один из главных православных праздников отмечают в Минске. По традиции, в этот день освещают воду и окунаются в прорубь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-1

Только в Центральном районе одной из точек для погружения стала спасательная станция «Дрозды». К крещенским купаниям присоединились около 200 человек. Среди них – студенты и преподаватели университета физической культуры.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-4

Это совместная акция вуза и районной общественной организации «Белая Русь». На станции работала полевая баня, торговые точки с горячими напитками. Обустроили мужскую и женскую раздевалки.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-7

Наталья Воронова, председатель Центральной районной общественной организации «Белая Русь»:  
Независимо от того, какой это день недели, суббота, воскресенье, будний день, мы обязательно пересекаемся, проводим вот такую вот церемонию благословения с участием представителя церкви.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-10

Валентин Денис, студент Белорусского государственного университета физической культуры:   
Я сюда пришел впервые, я ни разу до этого не окунался. Решил испытать новые ощущения. Мне понравилось. Очень приятно.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-13

Иерей Михаил Зараник, клирик прихода Храма Преображения Господня:   
Есть у нас такая православная традиция – в этот праздник приходить на ближайшую реку, водоем и освящать воду. Конечно, это всего лишь традиция. Самое главное, чтобы мы приобщились к Богу, это цель наша. Это всего лишь те средства, которые помогают нам объединиться с Богом.  

«Я сюда пришёл впервые, до этого не окунался». Что говорят о крещенском купании минчане?-16

Во всех местах окунания сотрудники ОСВОДа обеспечивали безопасность граждан, дежурили медики.  

# Купание в проруби # общество # Наталья Воронова # Валентин Денис # Иерей Михаил Зараник # Фотофакт

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