В Беларуси увеличивают объёмы производства мяса индейки

Беларусь наращивает производство мяса индейки. В этом году его получат около 10 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем в 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Копыльском районе в рамках инвестпрограммы «Один район – один проект» также стали заниматься разведением этой птицы. Здесь уже перерабатывают более 6 тысяч тонн индейки в год. С новой производственной площадкой агрокомбината «Дзержинский» познакомился премьер-министр Беларуси. Комплекс получился высокотехнологичным. На выходе получают продукцию 70 наименований. Сейчас стоит задача увеличить ее поставки на внутренний рынок и нарастить экспорт.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Несмотря на то, что Российская Федерация имеет достаточно большие мощности, более 400 000 тонн производства, тем не менее белорусская индейка, как сегодня доложили, тоже активно продается. Причем контракты заключаются напрямую с магазинами, гипермаркетами, торговыми сетями российскими.